Quiz, film tv stasera su su Rai 1: la miniserie su “Chi vuol essere milionario”

QUIZ, miniserie di lunedì 29 agosto 2022 su Rai 1

Barare in uno show televisivo è considerato un furto? È questa domanda a cui prova a rispondere Quiz, la miniserie britannica in onda lunedì 29 agosto in prima serata su Rai 1 che racconta la presunta truffa di Charles Ingram, un ex maggiore dell’esercito inglese (vincitore nel 2001 di un milione di sterline al game show Chi vuol essere milionario?) accusato di aver barato con la complicità della moglie Diana, dando vita ad uno degli scandali più grandi della storia del Regno Unito.

Diretta dal famoso regista Stephen Frears, la serie evento – composta da tre episodi che l’ammiraglia di Stato trasmetterà in un’unica serata – parte dal 1998, anno in cui il produttore televisivo Paul Smith porta in tv Who Wants to be Millionaire? (che nella versione italiana è stato portato al successo da Gerry Scotti). Il nuovo game show rappresenta per la famiglia Ingram un’opportunità per provare a cambiare la propria vita e così, dopo diversi tentativi da parte di suo cognato Adrian (Trystan Gravelle) e di sua moglie Diana (Sian Clifford), il Maggiore Charles Ingram (Matthew Macfadyen) diventa l’ultima speranza per provare a portare a casa il montepremi finale.

Quiz: la miniserie inglese in onda in un’unica serata su Rai 1

Ma, se durante le prime domande l’uomo appare piuttosto impacciato e insicuro, il suo atteggiamento cambia drasticamente nella puntata successiva, quando le sue risposte alle domande del conduttore Chris Tarrant (qui interpretato da Michael Sheen) diventano inaspettatamente vincenti. Mentre il pubblico segue con passione la corsa di Charles verso l’ambita manche finale, la produzione del programma percepisce una serie di dettagli sospetti che portano a pensare che sia in atto un tentativo di frode. Ad accendere il dubbio su un possibile inganno sono stati dei colpi di tosse che si sentono frequentemente durante i ragionamenti di Ingram.

L’incredibile e bizzarra storia dei coniugi inglesi viene raccontata magistralmente in questo potente dramma, la cui sceneggiatura appare fin da subito familiare perché adotta gli stessi scenari del popolare game show (come luci soffuse, pause lunghe, musica, risposta del pubblico ecc.), il tutto accompagnato da una nota di eccellente humor inglese. Quiz offre allo spettatore anche la possibilità di poter riflettere sul concetto di verità e su come adattarla alla propria visione.