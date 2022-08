Anticipazioni episodio 44 Sei sorelle di venerdì 5 agosto 2022

Elisa cerca l’aiuto dello zio Ricardo senza dire nulla alle sorelle per velocizzare il suo debutto in società. Adela attende la lettura del testamento dei suoceri ed è molto ansiosa. Blanca riceve una notizia che la sconvolge. Francisca ha il cuore diviso a metà: da un lato c’è Gabriel con il suo invito alla festa di anniversario dell’Ambigù mentre dall’altro c’è Don Luis che desidera portarla all’Opera per uno spettacolo teatrale…