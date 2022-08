Sei sorelle, anticipazioni dall’8 al 12 agosto 2022

Anticipazioni settimanali puntate Sei sorelle da lunedì 8 a venerdì 12 agosto 2022

Cristobal confessa a Blanca che Rodolfo e Victoria hanno da lungo tempo una relazione segreta. Francisca rifiuta l’invito di Don Luis, senza dirgli che andrà alla festa dell’Ambigú. Intanto, in fabbrica scoppia la guerra tra gli operai che non accettano la parità di trattamento salariale con le donne…

La nuova moda dei tessuti stampati obbliga la Tessuti Silva a riflettere sulla necessità di adeguarsi ai tempi investendo nell’acquisto di una macchina stampatrice. Celia inizia a valutare la possibilità di diventare una scrittrice. Francisca comprende la natura dei suoi sentimenti verso Gabriel. Rodolfo e Victoria sono pronti a lasciare per sempre Madrid…

Spoiler Sei sorelle: il dubbio di Blanca

Scoperto il tradimento, Blanca vorrebbe rompere il fidanzamento con Rodolfo ma la tormenta lo scandalo sociale che ne deriverebbe. Adela riceve da Mauro una lettera con una proposta inaspettata. Celia capisce di essere innamorata di Petra…

Non riuscendo a rimanere incinta, Carolina fa ricorso ad una pozione comprata da una megera. Sofia corre da Elisa per riconciliarsi con lei e ringraziarla dell’inaspettato regalo. Per difendere l’onore di Francisca, Don Luis sfida a duello un cliente dell’Ambigù…

Blanca è tormentata dal dubbio che sua madre e Don Ricardo abbiano avuto una relazione amorosa. Francisca cerca di persuadere Don Luis a rinunciare al duello. Salvador e Diana tentano in tutti i modi di piazzare i tessuti stampati per ammortizzare il grande investimento fatto acquistando i nuovi macchinari…