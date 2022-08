Anticipazioni puntate italiane di Tempesta d’amore: il perfido piano di ARIANE

Non c’è nulla che possa separare due persone che si amano… a parte la paura di commettere un incesto! Sarà esattamente questo il piano di Ariane Kalenberg (Viola Wedekind), che nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore escogiterà un intrigo diabolico per distruggere la relazione di Robert Saalfeld (Lorenzo Patané) e Cornelia Holle (Deborah Müller). Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Ariane vuole far credere a Cornelia di essere sorella di Robert

Il triangolo tra Ariane, Robert e Cornelia sta finalmente per entrare nel vivo! Da quando la dark lady si è innamorata di Saalfeld, infatti, la sua determinazione a conquistare quest’ultimo è cresciuta esponenzialmente: ora non ci sono più di mezzo solo gli affari!

Quando l’uomo le ha chiesto di tenere le distanze per non mettere in pericolo i propri rapporti con la fidanzata, però, la Kalenberg ha capito di dover cambiare strategia per portare a termine il proprio piano. E l’occasione perfetta non tarderà a presentarsi…

Poco dopo la decisione di Robert di starle lontano, Ariane origlierà infatti una conversazione privata tra l’uomo e Cornelia, scoprendo che la madre di quest’ultima ebbe una relazione con Werner (Dirk Galuba). Una scoperta che darà alla dark lady un’idea geniale: far credere ai due fidanzati di essere fratelli!

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Ariane manipola il test del DNA

La Kalenberg inizierà dunque a tessere la sua tela ed il primo passo sarà far ritrovare a Cornelia una lettera in cui la madre – ormai malata di Alzheimer – le “confessa” di averla concepita durante la sua relazione segreta con Werner!

Inutile dire che la Holle andrà nel panico quando leggerà quelle terribili parole e anche Werner non potrà fare a meno di preoccuparsi. Benché all’epoca la sua amante gli avesse garantito che Cornelia non era figlia sua, l’albergatore inizierà infatti a temere che non si trattasse della verità…

E così, deciso a togliersi ogni dubbio, il vecchio Saalfeld deciderà di effettuare un test di paternità. A sua insaputa, però, Ariane seguirà ogni suo passo e riuscirà a mettere le mani sulla busta con i campioni genetici dei due innamorati… Il crudele piano della Kalenberg andrà dunque in porto? E che ne sarà dell’amore di Robert e Cornelia?