Anticipazioni puntate italiane di Tempesta d’amore: la sofferta decisione di ROBERT

Un triangolo inaspettato sta per sconvolgere gli equilibri in quel del Fürstenhof. Nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore Robert Saalfeld (Lorenzo Patané) si troverà infatti conteso tra Ariane Kalenberg (Viola Wedekind) e Cornelia Holle (Deborah Müller). Una situazione esplosiva che lo costringerà a prendere una decisione… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Ariane si innamora di Robert

Raramente Ariane Kalenberg commette degli errori di calcolo, eppure l’ultimo intrigo della perfida dark lady andrà molto diversamente da quanto pianificato. Il piano della donna di rapire Robert Saalfeld per creare un legame con quest’ultimo sortirà infatti gli effetti sperati… ma a ruoli invertiti!

Come vi abbiamo anticipato, effettivamente Ariane e Robert si avvicineranno notevolmente grazie alla sventura da loro condivisa. A sorpresa, però, sarà la Kalenberg ad innamorarsi di Saalfeld e non il contrario!

E così, quando i due riusciranno finalmente a tornare al Fürstenhof e ricominceranno con le rispettive vite, la dark lady si troverà a dover affrontare una situazione inaspettata in cui dei sentimenti non preventivati rischieranno di far saltare tutto il suo piano.

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Robert prende le distanze da Ariane

E Robert? Dopo essersi ricongiunto con la sua amata Cornelia, l’uomo finirà per discutere animatamente con quest’ultima. La Holle ha infatti intuito che in realtà il presunto rapimento di cui è stato vittima il compagno altro non è se non una messinscena orchestrata da Ariane. Peccato solo che Saalfeld si rifiuterà di credere ad una simile insinuazione!

Tra i due fidanzati scoppierà dunque un’accesa lite che rischierà di minare il loro rapporto. Una situazione che si complicherà ulteriormente a causa della costante presenza della Kalenberg, che non perderà occasione per stare vicina a Saalfeld.

E così, rendendosi conto che la sua relazione con Cornelia è in pericolo, Robert prenderà una decisione sofferta: comunicherà ad Ariane di voler prendere le distanze da lei e limitare al minimo i loro rapporti. Una decisione che costringerà la Kalenberg a cambiare strategia…