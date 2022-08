Anticipazioni puntate tedesche di Tempesta d’amore: ritorno di fiamma per CHRISTOPH e ALEXANDRA

Si sta ormai delineando quello che sarà il filo conduttore di una delle principali storyline della diciottesima stagione di Tempesta d’amore: quella tra Christoph Saalfeld (Dieter Bach) e Alexandra Schwarzbach (Daniela Kiefer), la nuova dark lady del Fürstenhof! Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Germania…

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate tedesche: Ariane vende tutto a Alexandra

Mentre nelle puntate di Tempesta d’amore attualmente in onda da noi in Italia Ariane Kalenberg (Viola Wedekind) è ancora indiscutibilmente l’antagonista assoluta della soap, in Germania le cose sono ormai cambiate.

Come vi abbiamo ampiamente anticipato, nella diciottesima stagione di Sturm der Liebe la dark lady verrà infatti condannata all’ergastolo per i suoi crimini. Prima di uscire di scena, però, la donna giocherà un ultimo brutto scherzo al suo nemico giurato Christoph: Ariane venderà infatti tutte le azioni del Fürstenhof in suo possesso ad Alexandra Schwarzbach, l’unica donna che odia Saalfeld più di lei! Ma sarà davvero così?

Spoiler Tempesta d’amore, news tedesche: Alexandra arriva al Fürstenhof

Effettivamente le premesse sembreranno esserci tutte: Alexandra fu a lungo fidanzata con Christoph – di cui era perdutamente innamorata – ma venne lasciata dal suo amato per un matrimonio di convenienza con la ricchissima Xenia (Elke Winkens).

Si trattò di un durissimo colpo per Alexandra, che cercò il riscatto sposando uno dei migliori amici di Christoph –Markus Schwarzbach – e diventando una donna d’affari di successo. E così, quando arriverà al Fürstenhof in qualità di nuova comproprietaria, Alexandra avrà un unico obiettivo: dimostrare al suo ex di avercela fatta anche senza di lui e, soprattutto, vendicarsi per l’affronto subito anni prima. Qualcosa di inaspettato, però, rischierà di rovinare i suoi piani…

Anticipazioni Tempesta d’amore, news tedesche: Christoph vuole riconquistare Alexandra

Quando Christoph si troverà di fronte la sua ex a decenni di distanza dal loro ultimo incontro, resterà infatti letteralmente folgorato da lei e verrà sopraffatto dai vecchi sentimenti. A quel punto l’albergatore non avrà che un obiettivo: riconquistare Alexandra! Una situazione che preoccuperà non poco gli altri Saalfeld…

Werner (Dirk Galuba) si accorgerà infatti immediatamente dell’effetto che la nuova arrivata ha sul socio e inizierà a temere che la donna sfrutti il proprio ascendente su Christoph a proprio vantaggio. Un timore tutt’altro che infondato!

La Schwarzbach inizierà infatti a trascorrere parecchio tempo insieme al suo ex, con cui rievocherà i ricordi del loro amore. L’obiettivo della donna sarà manipolare Saalfeld per convincerlo a venderle le sue azioni del Fürstenhof. Non ci vorrà però molto prima che anche lei si renda conto di provare ancora dei sentimenti nei confronti di Christoph…