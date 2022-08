Anticipazioni puntate italiane di Tempesta d’amore: la proposta di Christoph a Rosalie

Christoph Saalfeld (Dieter Bach) non è solito arrendersi, negli affari quanto in amore! Lo sa bene Rosalie Engel (Natalie Alison), che nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore si troverà a fronteggiare l’ennesima offensiva del suo spasimante. E questa volta per la donna sarà particolarmente difficile resistere… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda da noi in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Christoph corteggia Rosalie

Dopo aver in tutti i modi tentato di salvare la sua relazione con Selina von Thalheim (Katja Rosin), Christoph Saalfeld sembra essersi finalmente messo il cuore in pace, tanto da dirigere altrove il proprio interesse…

Come sappiamo, l’albergatore ha infatti da tempo messo gli occhi su Rosalie Engel, sua ex rivale in politica nonché attuale dipendente del Fürstenhof. Pur sapendo che la donna è impegnata con Michael Niederbühl (Erich Altenkopf), il tycoon ha dunque iniziato un corteggiamento serrato della bella barista. E poco importerà se la strada apparirà decisamente in salita…

Dopo essere stato più volte respinto da Rosalie, Christoph è nuovamente partito all’attacco dopo che il caso lo ha portato ad essere in squadra insieme alla donna in occasione del torneo di bocce del Fürstenhof.

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Christoph fa un’offerta a Rosalie

Tra allenamenti e partite i due trascorreranno dunque molto tempo insieme e l’albergatore non si lascerà sfuggire alcuna occasione per avvicinarsi alla donna. Ad esempio, vedendo quanto quest’ultima si sia appassionata al torneo, Saalfeld deciderà di fare colpo facendo in modo di vincere insieme a lei una partita (con il benestare degli sfidanti). Un piano che sembrerà dare i suoi frutti…

Ignara che i Sonnbichler li abbiano lasciati vincere, Rosalie resterà infatti entusiasta della partita, finendo per avvicinarsi notevolmente al suo compagno di squadra. E a quel punto Christoph deciderà di tentare il tutto per tutto con un’offerta decisamente allettante: cancellare tutti i debiti della donna se lei lo accompagnerà a Parigi per un weekend a due!

Inutile dire che la Engel resterà a bocca aperta di fronte alla proposta di Saalfeld, che rifiuterà con decisione. Poco dopo, però, scoprirà che il suo amato Café Liebling versa in cattive acque, trovandosi così di fronte ad una scelta tutt’altro che facile…