Anticipazioni puntate italiane di Tempesta d’amore: il corteggiamento di CHRISTOPH a ROSALIE

Sono trascorse ormai alcune settimane da quando Christoph Saalfeld (Dieter Bach) ha tentato (invano) di conquistare Rosalie Engel (Natalie Alison), che si è invece riappacificata con il fidanzato Michael Niederbühl (Erich Altenkopf).

L’albergatore, però, non si è certo arresto! Nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore Christoph tenterà infatti una nuova offensiva al cuore della bella barista. E questa volta sarà determinato ad andare fino in fondo… Ecco infatti cosa ci attende negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda da noi in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: triangolo tra Rosalie, Michael e Christoph

Da ormai parecchie settimane tra Michael e Rosalie si è inserito un terzo incomodo molto pericoloso: Christoph. Inizialmente interessatosi alla donna per motivi puramente professionali, con il tempo l’albergatore ha infatti sviluppato una profonda attrazione nei confronti della bella collega, mettendo in grave pericolo il rapporto di quest’ultima con Michael.

Benché Rosalie sia sempre rimasta fedele al fidanzato, ha infatti tenuto nascosto a quest’ultimo che Christoph le ha rubato un bacio. E così, quando il medico ha scoperto quanto accaduto, giustamente andato su tutte le furie!

Da allora è trascorso ormai del tempo e “l’allarme” sembra essere rientrato, tanto che Niederbühl e la Engel sono di nuovo felici ed innamorati come un tempo. Purtroppo per loro, però, l’ombra di Saalfeld tornerà presto ad aleggiare sul loro rapporto…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Christoph corteggia Rosalie

Dopo aver invano tentato di riconquistare la sua amata Selina (Katja Rosin), Christoph ha infatti deciso di tornare all’attacco con Rosalie. E l’occasione perfetta non ha tardato a presentarsi…

Come sappiamo, Saalfeld è infatti casualmente finito in squadra con la Engel ad un torneo di bocce organizzato dal Fürstenhof con l’obiettivo di migliorare i rapporti tra i dipendenti. Un’occasione che non si lascerà certo sfuggire! Sotto lo sguardo preoccupato di Michael, Christoph inizierà infatti a sfruttare gli allenamenti per il torneo per avvicinarsi a Rosalie, che sembrerà non rendersi conto del pericolo…

Sarà in queste circostanze che Saalfeld e la Engel subiranno una sonora sconfitta per mano dei Sonnbichler. Di fronte alla reazione furiosa di Rosalie, Christoph chiederà ad Alfons (Sepp Schauer) di concedere loro la rivincita, pregandoli però di lasciarli vincere di proposito!

In questo modo l’albergatore spera infatti di fare colpo sulla bella compagna di squadra. E si tratta solo dell’inizio…