Anticipazioni puntate tedesche di Tempesta d’amore: l’addio di HENNING

Sarà presto tempo di addii nelle puntate tedesche di Tempesta d’amore. Un personaggio centrale della diciottesima stagione sta infatti per uscire di scena a pochi mesi dal suo esordio… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Germania!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate tedesche: Henning rischia il licenziamento

Come da tradizione, la diciottesima stagione di Tempesta d’amore vedrà una rivoluzione non solo a livello di trame, ma anche di cast. Tra le new entry ci sarà anche Henning von Thalheim (Matthias Zera), talentuoso sommelier nonché cugino di primo grado di Maja (Christina Arends) e Constanze (Sophia Schiller).

Appena arrivato, il giovane uomo verrà subito coinvolto in due trame appassionanti con toni molto diversi tra loro. Se da una parte Henning sarà protagonista di di un’intrigante storia d’amore con Shirin (Merve Çakır), dall’altra la sua presenza riporterà infatti alla luce un terribile dramma: l’omicidio di sua sorella… per mano di Paul (Sandro Kirtzel)!

Ebbene, come vi abbiamo anticipato, in Germania entrambe queste storyline si sono concluse da tempo e da allora Henning è rimasto un po’ ai margini, almeno fino a quando al Fürstenhof non è comparsa Alexandra Schwarzbach (Daniela Kiefer)! Scaltra donna d’affari, la nuova arrivata deciderà infatti di risanare le finanze dell’hotel licenziando le “figure superflue”… tra cui Henning!

Spoiler Tempesta d’amore, news tedesche: Henning si innamora di Nina

Come vi abbiamo anticipato, grazie all’intervento di Constanze Henning riuscirà a salvare il posto di lavoro, ma capirà di dover impressionare positivamente i proprietari dell’albergo se vuole evitare di correre rischi in futuro.

Sarà così che il ragazzo organizzerà insieme a Josie (Lena Conzendorf) una degustazione esclusiva di praline e vini. Un evento che avrà conseguenze inaspettate: sarà infatti in tale occasione che Henning conoscerà Nina Gesang (Claudia Hinterecker), un’affascinante produttrice di vini di cui si innamorerà perdutamente.

Anticipazioni Tempesta d’amore, news tedesche: Henning lascia il Fürstenhof

Ebbene, tra Henning e Nina sarà un vero e proprio colpo di fulmine e – nonostante qualche piccola incomprensione (e le intromissioni di Constanze) – i due capiranno velocemente di essere fatti l’uno per l’altra. Il risultato? A pochi giorni dal loro primo incontro, Henning prenderà una decisione inaspettata: investire nell’azienda vinicola della sua amata e andare a vivere lì insieme a quest’ultima!

Inutile dire che Constanze resterà sconvolta dalla decisione del cugino – a cui è legatissima – ma alla fine deciderà di sostenere Henning e organizzerà per lui una toccante festa d’addio. Nel corso della puntata 3890 (presumibilmente in onda in Germania il prossimo 12 settembre) Henning uscirà dunque di scena, a meno di un anno dal suo esordio.

Si tratterà di un addio definitivo? Come sempre quando si tratta di Tempesta d’amore, la risposta è “mai dire mai”…

(Puntate 3884-90, in onda in Germania dal 2 al 12 settembre 2022)