Anticipazioni puntate tedesche di Tempesta d’amore: il dramma di ERIK

Grandi cambiamenti sono in arrivo al Fürstenhof! Nelle prossime puntate tedesche di Tempesta d’amore il noto hotel a cinque stelle vedrà infatti un cambio al vertice. E le conseguenze non si faranno attendere… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Germania!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate tedesche: Alexandra Schwarzbach nuova comproprietaria

Una rivoluzione totale ci attende nella prossima stagione di Tempesta d’amore! Con l’uscita di scena di Ariane Kalenberg (Viola Wedekind), l’eredita della perfida dark lady passerà infatti ad un nuovo interessantissimo personaggio: Alexandra Schwarzbach (Daniela Kiefer).

Come vi abbiamo ampiamente anticipato, si tratta dell’ex fidanzata di Christoph Saalfeld (Dieter Bach): tra i due esisteva un sentimento profondo ma poi l’albergatore chiuse la relazione per sposare la ricchissima Xenia (Elke Winkens).

Per Alexandra si trattò di un vero e proprio dramma mai del tutto superato. Benché nel frattempo si sia rifatta una vita al fianco di Markus (Timo Ben Schöfer), la donna non ha infatti mai dimenticato Christoph e acquisterà dunque da Ariane le azioni del Fürstenhof con l’obiettivo di rivalersi sul suo ex.

Spoiler Tempesta d’amore, news tedesche: Christoph vuole riconquistare Alexandra

Inutile dire che l’ingresso in scena degli Schwarzbach preoccuperà non poco i Saalfeld, che faranno fronte comune per evitare che l’hotel di famiglia finisca in mano a degli sconosciuti. Quando però Christoph rivedrà Alexandra, i suoi buoni propositi svaniranno…

L’uomo capirà infatti di non aver mai smesso di amare la sua ex e sarà determinato a rimediare all’errore fatto in passato, riconquistando la donnaa qualunque costo. E lei?

Benché Christoph le sia tutt’altro che indifferente, Alexandra sarà determinata a non lasciarsi influenzare dai propri sentimenti e a portare avanti il suo piano: trasformare l’hotel a cinque stelle in una struttura molto più redditizia, stravolgendone però la natura. E – da brava donna d’affari – il suo primo passo sarà tagliare i costi…

Anticipazioni Tempesta d’amore, news tedesche: Alexandra licenzia Erik

Per risanare i conti del Fürstenhof, la Schwarzbach deciderà dunque di licenziare tutti i dipendenti considerati non essenziali per il funzionamento dell’albergo. E il primo della lista sarà Henning (Matthias Zera), il cugino di Constanze (Sophia Schiller)…

Determinata a salvare il cugino, la ragazza chiederà aiuto a Paul (Sandro Kirtzel), dando però inizio ad una pericolosa reazione a catena: quando Lindbergh si esporrà per il sommelier, finirà per mettere il suo stesso posto di lavoro a rischio e a quel punto Christoph – pur di evitare il licenziamento al suo braccio destro – sacrificherà Erik (Sven Waasner)!

Il povero Vogt si ritroverà così improvvisamente senza lavoro… per giunta per colpa per del suo ex rivale in amore! Il risultato? Non solo l’uomo non accetterà il licenziamento, ma deciderà di vendicarsi di Christoph…

(Puntate 3877-82, in onda in Germania dal 24 al 31 agosto 2022)