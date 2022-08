Anticipazioni puntate italiane di Tempesta d’amore: scoperta shock per CORNELIA

Un vero e proprio terremoto sta per sconvolgere le vite di Cornelia Holle (Deborah Müller) e di tutta la famiglia Saalfeld. Nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore la donna scoprirà infatti di poter essere imparentata con la famiglia del suo amato. Non tutto, però, è come sembra… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Robert prende le distanze da Ariane

Da quando Ariane Kalenberg (Viola Wedekind) si è messa in testa di conquistare Robert Saalfeld (Lorenzo Patané), per Cornelia è iniziato un vero e proprio incubo. La dark lady, infatti, non sta lasciando nulla di intentato per fare colpo sul bell’albergatore e separare quest’ultimo dalla fidanzata.

E ovviamente lei non è stata a guardare…

In occasione del “rapimento” che ha visto Ariane e Robert avvicinarsi grazie alla drammatica esperienza condivisa, Cornelia ha infatti intuito che l’accaduto altro non è se non una messinscena della Kalenberg, finendo però per scontrarsi con l’ostinazione del compagno a non aprire gli occhi.

Ad ogni modo, benché convinto che le insinuazioni di Cornelia siano assurde, Robert capirà che la situazione rischia di compromettere la sua relazione con la fidanzata e deciderà dunque di interrompere i rapporti con Ariane. Una notizia che quest’ultima non prenderà bene…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Cornelia figlia di Werner?

Sarà in queste circostanze che cadrà un evento speciale: il compleanno della madre di Cornelia! Come ricorderete, l’anziana – ora affetta da demenza senile e chiusa in una casa di cura – è l’ex governante storica del Fürstenhof e conosce dunque molto bene i Saalfeld.

Ebbene, mentre Cornelia si preparerà a fare visita alla madre per festeggiare insieme, Werner (Dirk Galuba) capirà che è giunto il momento di fare una confessione: anni prima ebbe una relazione con la madre di Cornelia! E non è finita qui…

Superato da poco lo shock, la Holle troverà una lettera della madre in cui quest’ultima le confesserà di averla concepita proprio con il vecchio Saalfeld! Inutile dire che Cornelia resterà sconvolta di fronte alla prospettiva di essere figlia di Werner e, di conseguenza, sorellastra di Robert e deciderà di andare a fondo alla cosa.

Ciò che però la donna ignora è che in realtà l’incubo che sta vivendo è stato orchestrato ad arte da Ariane! Sarà questo l’inizio di una storyline destinata a tenerci col fiato sospeso per parecchi mesi…