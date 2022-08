Anticipazioni puntate italiane di Tempesta d’amore: la coraggiosa mossa di CORNELIA

Si dice che l’amore renda ciechi. Nel caso di Cornelia (Deborah Müller), però, i sentimenti per Robert Saalfeld (Lorenzo Patané) non solo non annebbieranno la sua capacità di ragionamento, ma le permetteranno di intuire qualcosa che nessun altro sospetto.

Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Tempesta d’amore presto in onda in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Ariane fa rapire Robert

Cresciuti insieme al Fürstenhof, Cornelia e Robert si conoscono fin da bambini e sono dunque legati da un rapporto fortissimo che è poi sfociato in amore. Da qualche giorno il loro rapporto apparentemente perfetto è però sotto attacco da parte di un personaggio decisamente temibile: Ariane Kalenberg (Viola Wedekind)!

Decisa a conquistare Robert per servirsi di lui nella sua vendetta contro Christoph (Dieter Bach), la dark lady è pronta a tutto pur di allontanare Saalfeld dalla fidanzata e legarlo a sé. E così, dopo il fallimento della sua alleanza con l’ex amante di Cornelia – la Kalenberg ordirà un nuovo rischiosissimo piano: rapire Robert!

Memore dell’esperienza vissuta da Christoph (Dieter Bach) ed Eva (Uta Kargel) – che si avvicinarono dopo essere stati vittima di un incidente aereo – Ariane ricreerà una situazione molto simile: organizzerà un finto viaggio di affari per lei e Robert per poi fare “rapire” se stessa e Saalfeld. Qualcosa, però, non andrà secondo i piani…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Cornelia accusa Erik del rapimento di Robert

Insospettita dallo strano comportamento della Kalenberg e dagli avvertimenti di avvertimenti di Erik (Sven Waasner), Cornelia si unirà infatti al presunto viaggio di lavoro del compagno e di Ariane, salvo poi risvegliarsi da sola priva di sensi in mezzo al bosco.

Appena riuscirà a tornare al Fürstenhof, la Holle darà immediatamente l’allarme: qualcuno ha rapito Robert e Ariane! Un sospetto che verrà confermato dal ritrovamento del vero autista dello shuttle che li avrebbe dovuti portare in aeroporto.

Nonostante la preoccupazione, ben presto Cornelia inizierà però a rendersi conto che qualcosa non torna: perché sono stati rapiti solo Saalfeld e la Kalenberg, mentre lei è stata rilasciata? Sarà allora che – ripensando alle parole di Erik di pochi giorni prima – la Holle intuirà l’incredibile verità: c’è Ariane dietro al rapimento di Robert!

Capendo che la dark lady non può aver agito da sola, Cornelia si precipiterà dunque a casa di Erik e lo accuserà senza mezzi termini di aver aiutare Ariane ad organizzare il sequestro di Robert! Vogt confesserà la verità?