Anticipazioni puntate tedesche di Tempesta d’amore: la difficile ricerca di JOSIE

È cresciuta per tutta la vita senza un padre… e ora rischierà di averne due! Dopo aver imparato ad amare Erik Vogt (Sven Waasner), nelle prossime puntate tedesche di Tempesta d’amore Josie Klee (Lena Conzendorf) scoprirà infatti che non è quest’ultimo l’uomo che l’ha messa al mondo. E a quel punto tutto cambierà…

Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Germania!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate tedesche: Josie scopre che Erik non è suo padre

In Italia abbiamo imparato a conoscere Erik come un personaggio decisamente ambiguo, ma in grado di tirare fuori il meglio di sé quando si tratta delle persone che ama. Se la vicinanza con Florian (Arne Löber) lo sta rendendo una persona migliore, nella prossima stagione di Tempesta d’amore l’uomo subirà un’ulteriore evoluzione grazie al suo ruolo di padre!

Come vi abbiamo ampiamente anticipato, Erik scoprirà infatti di aver avuto una figlia da una donna con cui ebbe una relazione anni addietro: Yvonne Klee (Tanja Lanäus). La figlia in questione – Josie Klee – verrà infatti al Fürstenhof proprio per conoscerlo e, nonostante qualche attrito iniziale, i due svilupperanno presto un bellissimo rapporto.

Quando poi Erik e Yvonne capiranno di amarsi ancora e torneranno insieme, Josie vedrà il suo sogno realizzarsi: ha finalmente una vera famiglia! Purtroppo, però, l’idillio durerà poco: per una pura coincidenza, Erik scoprirà infatti di non essere il padre biologico di Josie e, poco dopo, anche quest’ultima verrà informata. E ora?

Spoiler Tempesta d’amore, news tedesche: Josie decide di cercare il padre biologico

La notizia sarà un vero e proprio shock per tutti i personaggi coinvolti: se Erik e Josie resteranno devastati dalla notizia di non essere davvero padre e figlia, anche Yvonne cadrà dalle nuvole. La donna era infatti sempre stata convinta che fosse Vogt il genitore biologico di Josie. Di chi sarà dunque figlia quest’ultima?

Ebbene, inizialmente Yvonne non riuscirà a ricordarsi il nome dell’uomo con cui ebbe una breve avventura dopo la fine della sua storia con Erik, ma poi fortunatamente la memoria le tornerà. A quel punto Josie dovrà prendere una difficile decisione: continuare a considerare Erik suo padre rinunciando a scoprire le proprie origini oppure cercare il genitore biologico sapendo però di ferire Vogt?

Nonostante la preoccupazione per Erik, alla fine la Klee capirà di aver bisogno di conoscere l’uomo con cui Yvonne l’ha concepita e si metterà dunque alla sua ricerca. Erik, però, lo scoprirà! E reagirà in modo inaspettato…

Preoccupato che quella ragazza che ama ormai come una figlia possa rimanere delusa dal padre biologico, Vogt deciderà di boicottare le sue ricerche e trovare lui stesso l’uomo. Non ci vorrà però molto prima che Josie scopra cosa sta accadendo…

(Puntate 3883-9, in onda in Germania dal 2 al 9 settembre 2022)