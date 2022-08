Anticipazioni puntate italiane di Tempesta d’amore: pace tra MAX e GERRY

Non è mai troppo tardi per fare pace! Benché i loro problemi si trascinino fin dall’infanzia, nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore Max (Stefan Hartmann) e Gerry (Johannes Hut) riusciranno infatti finalmente a ritrovarsi. Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda da noi in Italia su Rete 4…

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Max vuole cacciare Gerry

Fin dall’arrivo di Gerry a Bichlheim, è stato chiaro che i rapporti tra lui e Max non erano dei migliori. Il fitness trainer è infatti cresciuto covando rancore nei confronti di quel fratello che, pur essendo più grande di lui, necessitava di continue attenzioni per via del suo deficit cognitivo.

E così, nonostante tutti al Fürstenhof si siano affezionati a Gerry, Max non aspetta altro che cacciare il consanguineo per “riprendersi” la propria vita. Purtroppo per lui, però, il suo piano si rivelerà più problematico del previsto…

Durante il breve periodo trascorso a Bichlheim, Gerry è infatti riuscito ad entrare nel cuore di parecchie persone, che si mobiliteranno subito di fronte al forzato allontanamento di quel ragazzo così gentile e spontaneo. E così Max si troverà ad affrontare non solo l’opposizione di Gerry ma anche quella dei suoi amici. Basterà per fargli cambiare idea?

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Max permette a Gerry di restare

Ebbene, la risposta è “no”. Nonostante le pressioni di tutti – Sonnbichler in primis – Max rimarrà infatti determinato a mandare il fratello in una struttura protetta a Mannheim. A quel punto Gerry accetterà la decisione del consanguineo, esprimendo però un ultimo desiderio: restare ancora una notte a casa con lui.

Di fronte a quella richiesta accorata Max non riuscirà a dire di no e acconsentirà dunque ad ospitare Gerry per un’ultima volta. Una decisione che finirà per cambiare tutto! Durante la loro ultima serata insieme i due fratelli faranno infatti un gioco della loro infanzia, finendo per riavvicinarsi come non accadeva ormai da anni…

Il risultato? Quando l’indomani Gerry farà le valigie e si preparerà a partire, Max capirà di essere stato accecato dal rancore: ama profondamente suo fratello e non vuole perderlo! Sarà così che i due fratelli Richter si riconcilieranno e Gerry potrà stabilirsi definitivamente a Bichlheim, dove lo attende una vita ricchissima di emozioni…