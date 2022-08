Anticipazioni puntate italiane di Tempesta d’amore: la dolorosa scoperta di MICHAEL

A giocare con il fuoco prima o poi si finisce per bruciarsi. Una lezione che Rosalie Engel (Natalie Alison) non sembra proprio aver imparato. Dopo aver già una volta messo in pericolo il suo rapporto con Michael Niederbühl (Erich Altenkopf), nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore la bella barista del Fürstenhof ripeterà infatti l’errore. E questa volta ne pagherà il prezzo… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda da noi in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Christoph e Rosalie vanno insieme a Parigi

L’inizio della storia d’amore tra Michael e Rosalie risale a ormai dodici anni fa, quando la donna si affidò alle cure del bel medico dopo un lungo periodo in coma. Nel giro di poche settimane il loro rapporto si trasformò ed i due si innamorarono perdutamente, tanto che decisero di sposarsi. Poco prima delle nozze, però, la Engel perse la testa per Jacob Krendlinger (Andreas Thiele) – fratello di Eva (Uta Kargel) – facendo così saltare le nozze.

Da allora è trascorso più di un decennio, ma la ferita per Michael non si è mai del tutto rimarginata. Non c’è dunque da stupirsi se il medico vive nel terrore che la storia possa ripetersi da quando Christoph Saalfeld (Dieter Bach) ha messo gli occhi sulla fidanzata. Un timore tutt’altro che infondato…

Pur sapendo di giocare col fuoco, Rosalie sta infatti assecondando l’albergatore, a cui deve parecchi soldi. E così, quando lui si offrirà di cancellare tutti i suoi debiti in cambio di un weekend a due a Parigi, lei finirà per accettare! E Michael?

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Michael scopre le bugie di Rosalie

Ben sapendo che il fidanzato non le permetterebbe mai di partire insieme al “rivale”, la Engel gli terrà nascosto il suo piano e partirà facendogli credere di andare a fare visita ad un’amica. Una bugia che avrà le gambe particolarmente corte…

Poco dopo, infatti, Michael scoprirà che anche Christoph è partito ed è stato visto andare nella stessa direzione di Rosalie. E a quel punto il medico non potrà fare a meno di temere che non si tratti di una pura coincidenza…

Quando la sua amata tornerà a casa, Niederbühl proverà dunque a tastare il terreno, facendo alla donna domande sulla presunta amica da lei visitata. In evidente difficoltà, Rosalie fornirà solo risposte evasive: un atteggiamento che spingerà Michael a frugare nella borsa della fidanzata, trovandovi i biglietti per Parigi! Sarà così che il medico scoprirà che la sua amata ha davvero passato il weekend con Christoph. E a quel punto nulla sarà più come prima…