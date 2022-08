Anticipazioni puntate tedesche Tempesta d’amore: la rivelazione su GERRY

Oltre che da un grande cuore, Gerry Richter (Johannes Hut) è caratterizzato da un deficit cognitivo che lo rende particolarmente ingenuo e, a tratti, infantile. Ciò che tutti ignorano, però, è che il fratello di Max (Stefan Hartmann) non è sempre stato così!

Nelle prossime puntate tedesche di Tempesta d’amore verrà infatti svelato un oscuro segreto che riguarda proprio l’origine del ritardo mentale di questo amatissimo personaggio. Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Germania!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate tedesche: Helene è la madre di Gerry

Da quando Gerry è entrato in scena, è subito risultato evidente che la sua mente funziona in modo differente rispetto agli altri. Il fratello di Max è infatti affetto da un deficit che lo porta ad assumere caratteristiche simile a quelle dei bambini.

Estremamente ingenuo e sensibile – oltre che generoso – il giovane Richter sa come arrivare al cuore delle persone, ma può anche cadere facilmente vittima di malintenzionati se non opportunamente protetto.

Non c’è dunque da stupirsi se sua madre Helene (Sabine Werner) ha sempre avuto un atteggiamento estremamente protettivo nei suoi confronti, tanto da suscitare la gelosia di Max. Dietro all’attaccamento della donna a Gerry, però, non ci sono solo amore e preoccupazione…

Spoiler Tempesta d’amore, news tedesche: Helene è responsabile del deficit mentale di Gerry

Come vi abbiamo anticipato, Helene entrerà in scena nel corso della diciottesima stagione di Tempesta d’amore e si stupirà non poco nel vedere il “suo” Gerry profondamente cambiato e maturato, tanto da avere persino una fidanzata.

Ebbene, sarà proprio in occasione del suo arrivo al Fürstenhof che la donna inizierà a dare segni di nervosismo ogni volta che le verranno rivolte delle domande sul ritardo mentale del figlio. E, dopo qualche mese, sarà finalmente chiaro perché…

Di fronte ad André (Joachim Lätsch) – con cui stringerà un legame molto speciale – Helene confesserà infatti di essere responsabile delle condizioni di Gerry.

Non è ancora chiaro cosa sia accaduto esattamente, ma possiamo anticiparvi che la donna spiegherà di aver avuto problemi ed insicurezze durante la gravidanza che, a suo dire, avrebbero causato il deficit cognitivo di Gerry. Quali conseguenze avrà questa incredibile rivelazione?