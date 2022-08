Spoiler Terra amara: il dramma di Demir, cosa c’è dietro?

Nelle prossime puntate italiane di Terra Amara, per Demir Yaman (Uğur Güneş) si apriranno le porte del carcere. Il marito di Züleyha Altun (Hilal Altınbilek) verrà infatti arrestato per l’omicidio dello scagnozzo Sait (Alp Özgür Yaşin) e non potrà fare nulla per evitare di finire tra le sbarre…

Terra Amara, news: Sait viene misteriosamente ucciso e…

Come abbiamo avuto modo di segnalarvi nei nostri precedenti post dedicati alle anticipazioni, Sait verrà ucciso con tre colpi di pistola appena Demir scoprirà che sta facendo il doppio gioco, passando delle informazioni sul suo conto ad Ali Rahmet Fekeli (Kerem Alışık) e al “figlioccio” Yilmaz Akkaya (Uğur Güneş).

Visto che sparirà nel nulla, Fekeli organizzerà subito le ricerche di Sait e, ovviamente, andrà incontro ad uno shock totale appena Cetin (Aras Şenol) gli comunicherà che l’uomo è stato ucciso. Senza pensare minimamente alle conseguenze, Ali Rahmet si farà dunque trasportare dalla rabbia e si presenterà nella tenuta Yaman per accusare Demir dell’assassinio…

Terra Amara, trame: Demir sul punto di sparare a Fekeli!

Tutto questo a quali tipi di risvolti porterà? Neanche a dirlo, Demir si difenderà da ogni tipo di accusa ed arriverà a puntare una pistola contro Fekeli, dando l’impressione di volergli sparare quando l’uomo insisterà con la sua tesi.

Da un lato Züleyha e Hünkar (Vahide Perçin), presenti alla discussione insieme alla terrorizzata “nonnina” Azize (Serpil Tamur), scongiureranno Demir di non premere il grilletto, dall’altro Ali Rahmet continuerà a provocare il suo interlocutore, ribadendo che riuscirà a dimostrare sia il suo coinvolgimento nell’omicidio di Sait e sia che tanti anni prima l’ha incastrato per la morte del padre Adnan.

Tuttavia, il drammatico confronto verrà bloccato dall’arrivo della polizia, che procederà all’arresto di Demir, indicato da Fekeli come possibile responsabile dell’assassinio di Sait. In tal senso, c’è da dire che Demir non tenterà di sottrarsi all’arresto, certo del fatto che gli inquirenti lo lasceranno andare via una volta interrogato. Le cose andranno però in una maniera del tutto diversa…

Terra Amara, spoiler: Demir in carcere. Hunkar cerca di dimostrare la sua innocenza!

Eh sì: visto che Demir era apparentemente l’unica persona ad avercela con Sait per il doppio gioco portato avanti, il nuovo procuratore di Cukurova vorrà vederci chiaro e procederà con l’arresto del Yaman in attesa di nuovi sviluppi. La conseguenza è che Demir non potrà fare nulla per sfuggire all’arresto e al successivo ingresso in carcere (anche se le guardie, a causa della sua fama, gli riserveranno un trattamento di favore).

La storyline che si verrà a creare spingerà quindi Hünkar a muoversi in maniera autonoma per cercare di dimostrare l’innocenza del figlio. Agendo in tale maniera, la donna scoprirà però che Demir l’ha ingannata da tanti anni. E tutto ciò accadrà grazie ad una pista che le fornirà il capomastro Gaffur Taşkın (Bülent Polat) sugli ultimi giorni di vita di Sait… Altre anticipazioni di Terra amara su Telegram.