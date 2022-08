Spoiler telenovela Terra amara: vacilla l’amicizia tra Demir e Cengaver

Anche le amicizie più solide rischiano a volte di vacillare ed è quello che succederà a Demir (Murat Ünalmış) e Cengaver Çimen (Kadim Yaşar) nelle prossime puntate italiane di Terra Amara. Una frattura nel rapporto che consentirà a Yilmaz Akkaya (Uğur Güneş) di fare una mossa ben precisa…

Terra Amara, news: Demir e i continui problemi con Züleyha

Come abbiamo avuto già occasione di anticipare in precedenza, Demir si troverà a dover fronteggiare l’ennesima tentativo di fuga della moglie Züleyha Altun (Hilal Altınbilek), che sarà disposta a tutto, persino a portare via con sé il piccolo Adnan, non appena scoprirà che il suo amato Yilmaz è ancora vivo. Tuttavia, lo stesso Demir riuscirà ad intercettare i propositi della ragazza ed affiderà il bimbo alle cure di una dipendente, con il fine ben preciso di impedire alla Altun sia di vederlo e sia di portarlo fino a Istanbul.

A quel punto, dato che non potrà di certo rinunciare al figlio, Züleyha si piegherà all’ennesimo ricatto di Demir e accetterà di incontrare Yilmaz per dirgli, ovviamente mentendo, di non essere mai stata obbligata a contrarre matrimonio con il Yaman poiché si è davvero innamorata di lui. Una menzogna a cui Akkaya crederà, tant’è che cercherà a fatica di dimenticare la sua intensa storia d’amore con la Altun…

Terra Amara, spoiler: Demir picchia Cengaver!!!

Occhio dunque alle successive mosse di Züleyha: appena potrà riabbracciare Adnan, la donna comunicherà infatti a Demir che ormai ha accettato di essere sua moglie e che non farà più nulla per cercare di scappare dalla sua condizione. Nonostante le rassicurazioni della consorte, Demir non potrà però stare tranquillo e, in cerca di un po’ d’evasione, sceglierà di andare in un nightclub insieme a Cengaver.

Tuttavia, possiamo già anticiparvi che i due avranno un atteggiamento del tutto opposto: mentre Cengaver non esiterà a provarci con una spogliarellista nonostante il suo matrimonio apparentemente felice con Nihal (Ebru Aytemur), Demir non farà altro che pensare a Züleyha e reagirà in malo modo quando l’amico, piuttosto ubriaco, rifiuterà di andare via e comincerà a comportarsi in maniera molesta con la ragazza che avrà scelto. Non a caso, Demir non esiterà a picchiare Cengaver e, il giorno successivo, a Cukurova non si parlerà d’altro…

Terra Amara, trame: Yilmaz fa la sua mossa con Cengaver

Questo farà sì che Yilmaz possa fare una mossa ben precisa: visto che avrà deciso di aprire una sorta di “società industriale” per garantire a tutti i lavoratori gli stessi diritti, Akkaya penserà bene di sfruttare il momentaneo litigio tra Demir e Cengaver per spingere quest’ultimo a fare affari con lui.

Inizialmente, Cengaver non sembrerà voler scendere a patti con Yilmaz (dato che qualche settimana prima era persino sul punto di ucciderlo) ma poi accetterà di ascoltarlo. Che cosa succederà? L’uomo tradirà ulteriormente la sua amicizia con Demir?