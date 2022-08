Brutto incidente per Demir di Terra Amara, spoiler

Un incidente potenzialmente mortale in cui verrà coinvolto il marito Demir Yaman (Murat Ünalmış) costringerà Züleyha Altun (Hilal Altınbilek) a ritornare sui suoi passi riguardo un’importantissima decisione. Il tutto accadrà nelle prossime puntate italiane di Terra Amara…

Terra Amara, news: Züleyha scrive una lettera per Yilmaz

La storyline comincerà a prendere forma nel momento in cui Züleyha scriverà una lettera per Yilmaz Akkaya (Uğur Güneş), nella quale gli confesserà di essere stata costretta a sposare Demir e che il piccolo Adnan è in realtà suo figlio. Per non dare troppo nell’occhio, la Altun chiederà poi al dottor Sabahattin Arcan (Turgay Aydın) di consegnare la missiva al suo ex, sottolineando che è stanca di sottostare ad ogni ordine dei Yaman.

Da un lato Sabahattin accetterà dunque di fare da tramite tra la donna e Yilmaz (anche se le farà presente tutti i pericoli a cui rischia di andare incontro), dall’altro le intenzioni di Züleyha saranno destinate a cambiare a causa di un grande dramma che accadrà a Demir…

Terra Amara, spoiler: il brutto incidente di Demir!

Eh sì: durante il tragitto verso una meta lontana da Cukurova, la macchina di Demir subirà un improvviso guasto, tant’è che i coniugi dovranno scendere sul ciglio della strada per controllarla.

Ad un certo punto, da una montagna cadranno dei grossi detriti, ragione per cui Demir riuscirà a mettere in salvo Adnan ma non a evitare che gli stessi detriti lo investano completamente.

Sotto shock, Züleyha chiamerà immediatamente i soccorsi e, soltanto in seguito, si recherà alla tenuta per dare l’infausta notizia alla suocera Hünkar (Vahide Perçin). Una volta arrivate in ospedale, le due donne scopriranno che Demir ha bisogno urgentemente di un’operazione per salvarsi, ma purtroppo non ci sarà nessun chirurgo disponibile.

Fortunatamente, a fare evolvere la situazione in maniera positiva penserà la pediatra Müjgan Hekimoğlu (Melike Ipek Yalova). Possiamo infatti anticiparvi che la donna si metterà in contatto col padre, anche lui medico di professione, che farà arrivare a Cukurova un giovane chirurgo disposto ad operare il Yaman.

Terra Amara, trame: Züleyha sceglie di non mandare la lettera a Yilmaz

Tutto questo a quali risvolti porterà? Appena il consorte sarà fuori pericolo, Züleyha comincerà a provare dei sensi di colpa nei confronti di Demir. Non a caso, la donna dirà a Sabahattin che non vuole più spedire la lettera a Yilmaz, specificando che deve essere riconoscente al Yaman che è stato capace di sacrificarsi per salvare la vita di Adnan.

Approfittando del fatto che Sabahattin non ha fatto in tempo a consegnarla, la Altun si farà dunque restituire l’epistola e la brucerà per non lasciare alcuna prova. Una decisione, presa d’impulso, che non consentirà a Yilmaz di entrare a conoscenza di tutta la verità… Altre anticipazioni di Terra amara su Telegram.