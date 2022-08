Spoiler Terra Amara: una lettera rivelerebbe la verità di Zuleyha, verrà consegnata a Yilmaz?

Dopo aver discusso con Gülten Taşkın (Selin Genç) e teso una trappola alla doppiogiochista Şermin Yaman (Sibel Taşçıoğlu), per Züleyha Altun (Hilal Altınbilek) arriverà finalmente l’ora di spiegare all’amato Yilmaz Akkaya (Uğur Güneş) qual è la vera ragione per cui ha sposato Demir Yaman (Murat Ünalmış). Non a caso, nelle prossime puntate italiane di Terra Amara, la donna deciderà di scrivere una missiva indirizzata all’ex fidanzato…

Terra Amara, news: Züleyha scrive una lettera a Yilmaz

Decisa a ribellarsi perché non vuole più vivere una vita che non sente sua, Züleyha prenderà infatti carta e penna e dirà di avere accettato di sposare Demir perché, in caso contrario, Hünkar Yaman (Vahide Perçin) avrebbe mosso le sue conoscenze per farlo condannare a morte. Tra le altre cose, la Altun sottolineerà che il piccolo Adnan è frutto del loro amore, anche se è stata costretta proprio dalla suocera a farlo passare come il figlio di Demir.

Una missiva “shock” in piena regola, dove la donna implorerà Yilmaz di non agire in modo violento appena la leggerà. Una lettera che ovviamente non potrà finire nelle mani di chiunque, ragione per cui Züleyha la consegnerà ad una persona davvero fidata…

Terra Amara, spoiler: Sabahattin accetta di consegnare la lettera a Yilmaz

Visto che non si fiderà più nemmeno di Gülten, Züleyha chiederà al dottor Sabahattin Arcan (Turgay Aydın) di contattare Yilmaz e consegnargli la lettera al posto suo. In un primo momento, il medico chiederà alla sua interlocutrice se davvero voglia agire in tale maniera, precisando che Demir non si farebbe certamente scrupoli a fare del male persino a Adnan se tutta la verità venisse a galla.

La Altun sarà però ferma nella sua posizione, poiché sarà stufa di vivere in una completa menzogna, e dirà a Sabahattin che si sente pronta ad affrontare ogni tipo di conseguenza, contando sul fatto che Yilmaz non metterebbe mai a repentaglio la vita del figlio e organizzerebbe una fuga, al suo fianco, senza dare troppo nell’occhio. A Sabahattin non resterà quindi altra scelta se non rispettare il desiderio di Züleyha…

Terra Amara, trame: Sabahattin sta per consegnare la missiva a Yilmaz ma…

Partendo da ciò, bisognerà però fare attenzione ai successivi passaggi della storyline: possiamo infatti anticiparvi che, il giorno seguente a tale dialogo, Sabahattin tenterà di telefonare a Yilmaz per dirgli che ha qualcosa di urgente da consegnargli, ma a rispondere alla chiamata sarà l’autista Çetin Ciğerci (Aras Şenol), ragione per la quale si limiterà a dire all’uomo che deve parlare quanto prima con Akkaya.

Tuttavia, un evento tragico e imprevedibile metterà in discussione tutto quanto e non è affatto detto che alla fine la particolare missiva arriverà nelle mani di Yilmaz… Per quale ragione? Altre anticipazioni di Terra amara su Telegram.