Spoiler Terra amara: svolta drammatica per Gülten

Una nuova imprudenza commessa per proteggere Yilmaz Akkaya (Uğur Güneş) metterà Gülten Taşkın (Selin Genç) in una situazione di estremo pericolo nelle prossime puntate italiane di Terra Amara. Appena si renderà conto di ciò che starà per fare, il capomastro Gaffur (Bülent Polat) perderà infatti la pazienza ed arriverà a rinchiuderla e legarla nelle stalle delle mucche dei Yaman.

Terra Amara, news: il ferimento di Hünkar

La storyline comincerà a prendere forma in seguito al ferimento di Hünkar Yaman (Vahide Perçin), che avverrà nel bel mezzo di uno scontro a fuoco tra Yilmaz e Demir (Murat Ünalmış). Anche se quest’ultimo non gli rivelerà che è stato proprio Akkaya a sparare il colpo che ha portato la madre ad essere operata d’urgenza, Gaffur avrà come il sentore che il nemico possa essere coinvolto nella questione e vorrà fare di tutto per rintracciarlo.

Visto che Yilmaz sarà in evidente pericolo, Gülten penserà quindi di metterlo al corrente di ciò che il fratello potrebbe fargli, ma verrà scoperta all’istante. Già inviperito per aver trovato tra le cose delle donna un biglietto scritto da Züleyha Altun (Hilal Altınbilek) e destinato a Yilmaz, Gaffur perderà dunque il lume della ragione e rinchiuderà e incatenerà la sorella nelle stalle dei Yaman, rifiutandosi di darle acqua e cibo.

Terra Amara, spoiler: Saniye cerca di liberare Gülten

Nella drammatica trama si inserirà presto anche Saniye (Selin Yeninci), che cercherà appunto di convincere Gaffur a liberare Gülten quando scoprirà dove l’ha rinchiusa. Tuttavia, il capomastro non vorrà sentire ragione e rifiuterà di dare alla moglie le chiavi per liberare dalle catene la ragazza e consentirle di ritornare a casa.

Tra i due coniugi verrà quindi a crearsi un nuovo e furente litigio, al quale Gaffur non vorrà assolutamente porre freno, visto che preciserà che Gülten potrà riavere la sua libertà soltanto quando si sarà completamente dimenticata di Yilmaz. Inaspettatamente, sarà proprio quest’ultimo a risolvere la situazione!

Terra Amara, trame: Yilmaz libera Gülten!

Eh sì: messo al corrente da Nazirè della reclusione di Gülten, Yilmaz si recherà sul posto e, senza fare troppa fatica, slegherà la ragazza e le offrirà la sua protezione nella tenuta del “padrino” Ali Rahmet Fekeli (Kerem Alışık). La giovane preferirà però non coglierà l’invito di Akkaya perché, come spiegherà in seguito alla diretta interessata, non se la sentirà di lasciare da sola la cognata Saniye nella tenuta dei Yaman e, soprattutto, alla mercé di Gaffur.

A Gülten non resterà dunque altra scelta possibile se non assecondare le richieste del fratello, al quale chiederà perdono e prometterà che non nominerà mai più Yilmaz. Ma, col trascorrere delle vicende, Gülten riuscirà a mantenere la parola data o i suoi sentimenti per l’ex di Züleyha prevarranno?