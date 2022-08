Gülten cerca di togliersi la vita, dramma a Terra amara

Un pettegolezzo di troppo spingerà la povera Gülten Taşkın (Selin Genç) a tentare il suicidio. Nel momento in cui il fratello Gaffur (Bülent Polat) si impegnerà a farle sposare un uomo con il triplo della sua età per mettere a tacere il chiacchiericcio, la ragazza non troverà altra via d’uscita se non quella di attentare contro la sua stessa vita, ma fortunatamente Yilmaz Akkaya (Uğur Güneş) la salverà in tempo. Vediamo dunque cosa accadrà nelle prossime puntate italiane di Terra Amara.

Terra Amara, news: Sabahattin avvia il divorzio da Şermin e…

La storyline comincerà a delinearsi nell’istante in cui il dottor Sabahattin Arcan (Turgay Aydın) avvierà le pratiche del divorzio dalla moglie Şermin (Sibel Taşçıoğlu) e lascerà la tenuta dei Yaman. Fatto sta che i documenti verranno consegnati dall’ufficiale giudiziario proprio quando Şermin non sarà in casa, motivo per il quale finiranno nelle mani dell’inserviente Fadik (Polen Emre) e in seguito in quelle di Hünkar (Vahide Perçin). Quest’ultima resterà sbigottita appena comprenderà che il matrimonio della nipote è ormai arrivato alla distruzione.

A quel punto, dato che la Yaman non riuscirà a capacitarsi di quanto starà accadendo, Fadik deciderà di rivelare alla signora di aver visto un giorno Gülten parlare di nascosto nelle stalle con Sabahattin e insinuerà che tra i due sia in corso una relazione extraconiugale che ha portato l’uomo a voler divorziare da Şermin. Ovviamente, Hünkar non crederà ad una sola parola della domestica e la caccerà in malo modo dalla sua villa, ma la ragazza – in preda ad una crisi di pianto – spiattellerà i suoi sospetti anche alla stessa Şermin, che andrà in escandescenze…

Terra Amara, trame: Gaffur vuole fare sposare Gülten con un uomo anziano

Eh sì: decisamente su di giri per la rivelazione, Şermin non esiterà a scagliarsi contro Gülten dandole della poco di buono e, dopo averla picchiata, chiederà alla zia di cacciarla dalla tenuta, generando un vero e proprio scandalo tra i dipendenti. Anche se l’accusata si difenderà dicendo di aver semplicemente incontrato Sabahattin per chiedergli di curare Yilmaz quando era sul punto di morire, Gaffur considererà oltraggioso il modo di fare della sorella e, per mettere fine alle varie voci, parlerà con un uomo molto più anziano di lei per chiedergli di sposarla (ovviamente in cambio di una dote).

Da un lato Saniye (Selin Yeninci) cercherà di far desistere Gaffur dal suo intento ma a nulla serviranno i suoi tentativi, dall’altro Gülten non vorrà piegarsi di fronte all’ennesima imposizione e scapperà dalla tenuta dopo aver scritto un foglietto in cui annuncerà di volersi togliere la vita!

Terra Amara, spoiler: Gülten si impicca ma…

Possiamo infatti anticiparvi che Gülten si recherà nella stessa stalla dove Gaffur l’aveva rinchiusa qualche giorno prima e, piangendo, metterà una corda intorno al suo collo per impiccarsi. Per fortuna a salvarla ci penserà Yilmaz, messo in allerta dalla lavoratrice Nazirè.

Dopo averla tratta in salvo, Yilmaz darà dunque ospitalità a Gülten nella tenuta che condivide con il “padrino” Ali Rahmet Fekeli (Kerem Alışık) e, in un secondo momento, avrà modo di parlare con Gaffur, che minaccerà puntandogli un coltello alla gola e intimandogli di non cercare più di fare del male alla sorella. Il capomastro dei Yaman dovrà dunque ascoltare l’ultimatum di Yilmaz, ma non saprà come giustificare l’assenza di Gülten ai suoi signori…