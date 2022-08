Spoiler Terra amara: il grande inganno di Demir viene scoperto!

Ali Rahmet Fekeli (Kerem Alışık) ha davvero ucciso a sangue freddo Adnan Yaman, marito di Hünkar (Vahide Perçin) e padre di Demir (Murat Ünalmış)? Tale mistero sarà al centro delle prossime puntate italiane di Terra Amara, visto che tra non molto emergerà tutta la verità sulla vicenda…

Terra Amara, news: i tre testimoni dell’omicidio di Adnan

Si cominceranno ad avere maggiori informazioni sull’omicidio di Adnan nel momento in cui un ex operaio dei Yaman, ormai in punto di morte, chiederà di poter parlare con Hünkar. Quest’ultima si presenterà quindi al capezzale dell’uomo, che però farà in tempo soltanto a chiederle perdono per averle mentito su quanto successo al consorte prima di esalare l’ultimo respiro.

Visto che il defunto era uno dei tre testimoni chiave contro Fekeli dell’assassinio di Adnan, la Yaman resterà dunque col dubbio, che aumenterà quando Ali Rahmet le farà presente che non ha mai voluto approfondire come si siano svolti i fatti in quel tragico giorno perché ha preferito vivere in una completa bugia.

Tali parole spingeranno Hünkar a volerci vedere chiaro sulla questione, visto che ordinerà al capomastro Gaffur Taşkın (Bülent Polat) di rintracciare il terzo teste Ali Riza, ossia l’unico ancora in vita…

Terra Amara, trame: la morte di Sait e l’arresto di Demir scuotono Hünkar

Come abbiamo avuto modo di anticiparvi, anche Demir si metterà a caccia dell’uomo tramite lo scagnozzo Sait Ersoy (Alp Özgür Yaşin). Quest’ultimo sarà però una spia di Fekeli, tant’è che non dirà al Yaman di essere riuscito a rintracciare il testimone. Un’omissione che Demir scoprirà tramite Gaffur, il quale su ordine diretto dell’uomo mentirà a Hünkar e le dirà che Ali Riza non si trova più nel posto dove si era trasferito qualche anno prima.

Ciò permetterà quindi a Demir di mettersi in contatto con Ali Riza, che accetterà di sparire in cambio di un’ingente somma di denaro non appena il Yaman gli farà presente che Fekeli potrebbe presto ucciderlo. La faccenda, già di per sé ingarbugliata, troverà così dei nuovi sviluppi quando Demir verrà arrestato per l’omicidio di Sait. Pur di liberarlo, Hünkar ricostruirà infatti le ultime mosse del figlio e verrà informata da Gaffur del fatto che Demir le aveva chiesto di non dirle che era riuscito a rintracciare Ali Riza.

Terra Amara, spoiler: Hünkar scopre che Demir le ha mentito!

Occhio dunque ai successivi passaggi della storia, visto che Hünkar si farà dire da Gaffur dove si trova Ali Rahmet e lo rintraccerà proprio mentre starà per lasciare il paesino per via dell’ordine di Demir. Su domanda diretta della signora, il testimone vuoterà quindi il sacco ed ammetterà che, circa vent’anni prima, aveva mentito al giudice, asserendo che Adnan fosse disarmato nel momento in cui Fekeli gli ha sparato.

La confessione diventerà ancora più scioccante quando Ali Riza sottolineerà di aver agito in quel modo su espressa richiesta di Demir, che in quei giorni si trovava a Berlino. Insomma, a distanza di tanto tempo, Hünkar apprenderà che Fekeli ha agito per legittima difesa e non a sangue freddo come, per tanto tempo, ha sempre pensato.

Una novità difficile da "digerire", dato che capirà che Demir le ha mentito per anni con il solo fine di incastrare Ali Rahmet per un crimine che non ha mai commesso…