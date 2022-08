Spoiler: ricatto incrociato tra HÜNKAR e ŞERMIN di Terra amara!

Il rapporto per niente idilliaco tra Hünkar Yaman (Vahide Perçin) e la nipote Şermin Yaman (Sibel Taşçıoğlu) sarà destinato a peggiorare ulteriormente nelle prossime puntate italiane di Terra Amara. Come abbiamo già avuto modo di raccontarvi, tutto inizierà quando la madre di Demir (Murat Ünalmış) scoprirà che la parente ha cominciato una frequentazione con Veli Erdönmez (Mustafa Açılan), il fratellastro di Züleyha Altun (Hilal Altınbilek)…

Terra Amara, news: Hünkar svela a Şermin che Veli è un truffatore

Le anticipazioni indicano che la storyline vera e propria partirà nell’istante in cui Hünkar scoprirà che Şermin ha comprato due gemelli con le iniziali del nome e cognome di Veli. Già messa al corrente del furto di una collana di Züleyha da parte dell’uomo, la signora Yaman non esiterà quindi a scagliarsi contro la nipote, anche perché crederà che sia stata proprio lei a vendere tutti i gioielli ereditati dal padre, per poi accusare la povera Gülten (Selin Genç) del furto e dare tutto il ricavato a Veli.

Nel bel mezzo di un infuocato litigio, Hünkar chiederà spiegazioni alla moglie del dottor Sabahattin Arcan (Turgay Aydın) riguardo alle sue ultime azioni e le svelerà che Veli non è altro che un truffatore, abituato a saldare i suoi debiti di gioco grazie a tranelli e sotterfugi.

Appena sentirà quelle parole, Şermin ripenserà a tutte le sere che ha trascorso al fianco di Veli, che a suo dire mancava di liquidità per chiudere un importante affare, ed avrà come il sentore che la zia abbia ragione…

Terra Amara, trame: Şermin scopre che Yilmaz e Züleyha non sono fratelli

Inconsapevole del fatto che ha cominciato una relazione “peccaminosa” anche con lei, Şermin si presenterà dall’amica Füsun (Yeliz Doğramacılar) per analizzare per filo e per segno le menzogne di Veli, che non riuscirà tra l’altro a rintracciare da nessuna parte e sembrerà sparito nel nulla.

In ogni caso, a furia di cercarlo, Şermin riuscirà a scovare Veli, che rifiuterà categoricamente di restituirle il denaro che le ha sottratto con l’inganno.

Come se non bastasse, lo stesso Veli inviterà Şermin a stare più attenta a quello che succede nella sua casa, visto che non si è mai resa conto nemmeno del fatto che Züleyha e Yilmaz Akkaya (Uğur Güneş) non sono fratelli ma due amanti che Hünkar ha fatto di tutto per separare al fine di dare una discendenza a Demir.

A quel punto, Şermin penserà di utilizzare tale rivelazione per tenere sotto scacco la zia, ma cadrà a sua volta in un ricatto!

Terra Amara, spoiler: Hünkar e Şermin si minacciano a vicenda

Eh sì: quando Şermin minaccerà di rivelare a tutti gli abitanti di Cukurova il legame segreto tra Züleyha e Yilmaz, Hünkar tirerà fuori i negativi di un rullino pieno zeppo di scatti degli incontri segreti della donna con Veli.

Dopo aver sottolineato che è stata proprio lei a far avere a Sabahattin (desideroso di ottenere il divorzio) una parte delle fotografie, Hünkar dirà alla parente che ha tenuto per sé le immagini più scabrose (attestanti gli incontri extraconiugali che ha passato con il biondino) e minaccerà di venderle ai giornali qualora dovesse persistere con i suoi ricatti…

Insomma, tra le due donne comincerà una vera e propria guerra, fatta di minacce reciproche; per ora sembrerà che sia Şermin ad avere la peggio, dato che verrà obbligata dalla zia persino a chiedere scusa a Gülten per averla accusata ingiustamente di furto… Altre anticipazioni di Terra amara su Telegram.