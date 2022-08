Spoiler Terra amara: il “piano b” di Hunkar, ma potrà realizzarsi?

Quando Demir Yaman (Murat Ünalmış) verrà arrestato per l’omicidio dello scagnozzo Sait Ersoy (Alp Özgür Yaşin), la dispotica Hünkar (Vahide Perçin) farà di tutto per fare uscire il figlio di prigione. Tuttavia, dato che l’avvocato non riuscirà a trovare nessuna prova in grado di scagionarlo, la donna dovrà procedere con un piano b che coinvolgerà il capomastro Gaffur Taşkın (Bülent Polat). Scopriamo insieme di che cosa si tratta…

Terra Amara, news: Demir viene arrestato!

La storyline partirà dall’assassinio di Sait, che verrà ucciso appena Demir scoprirà che stava facendo il doppio gioco passando delle importanti informazioni sul suo conto ai nemici Ali Rahmet Fekeli (Kerem Alışık) e Yilmaz Akkaya (Uğur Güneş). Appena lo scagnozzo verrà ritrovato privo di vita, Fekeli non esiterà ad accusare il Yaman, che finirà tra le sbarre perché tutti gli elementi del crimine sembreranno condurre a lui.

Da un lato Hünkar vorrà fare il possibile affinché il figlio ritorni ad essere libero nel minor tempo possibile, dall’altro l’avvocato che avrà assunto non le darà concrete speranze, tant’è che le farà sapere che l’unico modo per far scarcerare Demir è che qualcun altro si prenda la colpa al posto suo e confessi, mentendo, di aver ucciso Sait! Sarà dunque allora che la signora Yaman ricorrerà ad una soluzione estrema…

Terra Amara, spoiler: Hünkar chiede a Gaffur di prendersi la colpa al posto di Demir!

Eh sì: promettendogli in cambio di cedere a lui e alla moglie Saniye (Selin Yeninci) una vasta tenuta di sua proprietà e una cospicua somma di denaro, Hünkar chiederà a Gaffur di presentarsi al comando della guardia civile per confessare di avere ucciso Sait. Anche se titubante, il capomastro si confronterà con la consorte sulla delicata situazione venutasi a creare e deciderà di accettare quando la Yaman gli dirà che, grazie alla difesa del suo legale, passerà tra le sbarre al massimo due anni.

Gaffur vorrà compiere tale “sacrificio” perché, al termine della pena, sarà a tutti gli effetti un uomo ricco. Tuttavia, l’uomo e Saniye dovranno presto rinunciare ai loro “sogni da nababbi”…

Terra Amara, trame: Demir non vuole che Gaffur prenda il suo posto!

Eh sì: possiamo infatti anticiparvi che il piano pensato da Hünkar non andrà a buon fine poiché Demir si rifiuterà di procedere in tale direzione, comunicando alla madre che intende uscire dal carcere soltanto quando sarà stata dimostrata la sua completa innocenza nell’omicidio di Sait. Uno scenario che a dire dell’uomo non si verificherà qualora Gaffur dovesse andare in carcere, in primis perché tutti gli abitanti di Cukurova capiranno che è stato “corrotto” per prendere il suo posto.

Da un lato Gaffur e Saniye vedranno dunque sfumare per l’ennesima volta la possibilità di diventare ricchi, mentre Demir dovrà abituarsi all’idea di restare in carcere. Anche se una pista trovata dall’odiato Fekeli potrebbe mettere presto fine alle sue sofferenze… Altre anticipazioni di Terra amara su Telegram.