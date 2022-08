Spoiler Terra Amara: Saniye e Gaffur rischiano qualcosa?

Mai spifferare ai quattro venti la notizia di una possibile gravidanza. Almeno finché non sarà stato un medico a confermarla. Sarà questa la lezione che imparerà la domestica Saniye Taşkın (Selin Yeninci) nelle prossime puntate italiane di Terra Amara, visto che scoprirà con immenso dolore di non essere incinta come invece credeva. Il problema è che lo “sbaglio” rappresenterà un vero pericolo per lei e il marito Gaffur (Bülent Polat).

Terra Amara, news: Saniye crede di essere incinta

La storyline partirà dal momento in cui, nel corso di una giornata lavorativa, Saniye inizierà ad avvertire delle forti nausee. A quel punto, visto che avrà un ritardo di qualche giorno, la domestica penserà ingenuamente di essere incinta e darà la lieta notizia a Gaffur, al quale chiederà per il momento di non fare menzione a nessuno dei suoi sospetti.

Tuttavia, per evitare che Demir Yaman (Murat Ünalmış) possa licenzialo quando scoprirà che Yilmaz Akkaya (Uğur Güneş) gli ha rubato diversi braccianti, il capomastro supplicherà il signore di mantenerlo al suo servizio comunicandogli che Saniye è in dolce stato, tradendo il patto con lei. Nel giro di qualche tempo, la gravidanza della domestica sarà quindi sulla bocca di tutti…

Terra Amara, spoiler: Saniye scopre di non essere incinta e…

Tuttavia, la possibile buona notizia si trasformerà presto in un vero e proprio rischio, che comincerà nell’istante in cui Saniye verrà sorpresa dal sopraggiungere del ciclo mestruale e comprenderà con estremo rammarico di essersi semplicemente immaginata che da lì a nove mesi sarebbe diventata madre.

In preda al dolore, Saniye cercherà consolazione tra le braccia di Gaffur. Quest’ultimo si starà nascondendo in un capanno abbandonato perché avrà finto di partire a Istanbul per recuperare la sorella Gülten (Selin Genç); ciò perché non avrà avuto il coraggio di confessare a Hünkar (Vahide Perçin) che la parente ha invece trovato rifugio da Yilmaz dopo un tentativo di suicidio.

Terra Amara, trame: Saniye e Gaffur sempre più a rischio

Eh sì: visto che, approfittando della sua assenza, la perfida nipote Şermin Yaman (Sibel Taşçıoğlu) accuserà Gülten del furto di tutti i suoi prestigiosi gioielli, Hünkar vorrà vederci chiaro su tutta la questione e ordinerà a Gaffur di andare a cercare la “fuggitiva” nella capitale turca per darle modo di raccontare la sua versione dei fatti e, eventualmente, provare la sua innocenza dalle accuse.

Ovviamente, visto che Gülten sarà nella tenuta di Yilmaz, Gaffur non intraprenderà il viaggio e si nasconderà nel sopracitato capanno per alcuni giorni, al fine di prendersi del tempo per decidere meglio il da farsi. Nel frattempo, Saniye si impegnerà per potargli tutti i giorni da mangiare, senza dare troppo nell'occhio. Peccato però che Hünkar si renderà presto conto dello strano atteggiamento della sua sottoposta e la seguirà…