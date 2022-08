Spoiler Terra amara: un affare poco chiaro che riguarda i gioielli di ŞERMIN

Anche se verrà salvata da Yilmaz Akkaya (Uğur Güneş) quando tenterà di suicidarsi e lascerà la tenuta Yaman, la povera Gülten Taşkın (Selin Genç) continuerà ad essere al centro delle malelingue di Cukurova. Non a caso, nelle prossime puntate italiane di Terra Amara, la giovane inserviente verrà accusata di furto dalla perfida Şermin (Sibel Taşçıoğlu). Scopriamo insieme per quale ragione…

Terra Amara, news: il tentato suicidio di Gülten

Tutto si innescherà quando Fadik (Polen Emre) insinuerà con Hünkar (Vahide Perçin) che il dottor Sabahattin Arcan (Turgay Aydın) ha chiesto il divorzio a Şermin perché ha avviato una relazione extraconiugale con Gülten. Quest’ultima dovrà quindi difendersi dalle successive accuse, soprattutto quando il fratello Gaffur (Bülent Polat), pur di mettere a tacere il pettegolezzo, la prometterà in sposa ad un uomo con il triplo della sua età e con quattro figli a carico.

Disperata, Gülten non troverà altra scelta se non quella di tentare di togliersi la vita, ma fortunatamente verrà salvata da Yilmaz, che poi le darà ospitalità nella tenuta che condivide con il padrino Ali Rahmet Fekeli (Kerem Alışık). In ogni caso, persino Demir (Murat Ünalmış) non crederà alle calunnie sul conto della giovane domestica e, dopo aver cacciato Fadik dalla mansione per spedirla nelle capanne in mezzo al fango, ordinerà a Gaffur di riportare Gülten a casa. Il capomastro non riuscirà però nel suo intento poiché la sorella ribadirà che vuole stare da Yilmaz, motivo per il quale comunicherà ai Yaman che è fuggita a Istanbul e non sa dove si trova.

Terra Amara, spoiler: Şermin accusa Gülten di furto

Occhio dunque ai successivi passaggi della trama visto che, contemporaneamente a questa vicenda, Demir riceverà la visita di un compratore d’oro che lo metterà al corrente del fatto che qualcuno ha venduto ad un suo amico i gioielli che appartenevano al padre di Şermin. Appena verrà interrogata dal cugino sulla questione, la Yaman si fingerà sorpresa tanto da inscenare un furto nella propria abitazione e, guarda caso, darà la colpa a Gülten di quanto successo.

Da un lato, nonostante l’apparente fuga della ragazza a Istanbul, né Demir e Hünkar e né tanto meno Züleyha (Hilal Altınbilek) sembreranno credere a tale ipotesi; dall’altro anche Sabahattin crederà che sua moglie stia portando avanti l’ennesimo intrigo e, suo malgrado, si troverà costretto a tornare nella tenuta Yaman per mettere a tacere i pettegolezzi (anche se sceglierà di dormire sul divano). Tuttavia, col trascorrere degli episodi, sarà sempre più chiaro che Şermin stia mentendo sul furto dei gioielli e tutto ciò avrà a che vedere con Veli Erdönmez (Mustafa Açılan), il fratellastro di Züleyha.

Terra Amara, news: Veli inizia una relazione con Füsun

Eh sì: dato che sarà rimasto senza un soldo, Veli avrà fatto credere a Şermin che necessitava di liquidità per chiudere un affare urgente. Sarà quindi lecito pensare che la Yaman abbia venduto i suoi gioielli per fare un prestito all’uomo, visto che si sarà offerto di aiutarlo di sua spontanea volontà (anche se in realtà sarà stata ingannata psicologicamente).

Şermin ignorerà però che, nel frattempo, Veli avrà incominciato una relazione di natura sessuale con la sua migliore amica Füsun (Yeliz Doğramacılar), che a sua volta crederà che l’uomo abbia rifiutato i soldi della Yaman per prendere i suoi e ultimare l’accordo vantaggioso. Insomma, Veli starà mantenendo il piede in due scarpe con le due conoscenti… ma con quale finalità? Altre anticipazioni di Terra amara su Telegram.