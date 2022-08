Spoiler Terra amara: una vendita che farà sicuramente infuriare Demir!

Scacco matto a Demir Yaman (Murat Ünalmış). È ciò che succederà nelle prossime puntate italiane di Terra Amara, visto che Yilmaz Akkaya (Uğur Güneş) metterà a segno un astuto piano per avvicinarsi ulteriormente al suo acerrimo nemico. Scopriamo insieme che cosa farà…

Terra Amara, news: Sabahattin blocca il divorzio da Şermin ma…

La storyline comincerà a delinearsi nel momento in cui il dottor Sabahattin Arcan (Turgay Aydın) rinuncerà a divorziare dalla moglie Şermin Yaman (Sibel Taşçıoğlu) poiché il prepotente Demir smetterà di pagare la retta, alla Sorbona, della figlia Betül.

Da un lato ciò non impedirà al medico di lasciare comunque la tenuta dei Yaman, dato che comunicherà alla consorte che il loro matrimonio finirà comunque appena la giovane si sarà laureata, dall’altro Şermin continuerà ad avere dei grossi problemi economici che Sabahattin non riuscirà a risolvere nemmeno quando venderà la sua automobile.

A quel punto, poiché avrà pochissimo denaro a sua disposizione, Şermin penserà di chiedere nuovamente aiuto al cugino Demir, che si rifiuterà di procedere con un nuovo prestito e proporrà per l’ennesima volta alla donna di venderle la casa in cui vive – la stessa che ha ereditato dal padre – e le terre che appartengono alla stessa.

Visto il prezzo ridicolo che le verrà offerto, corrispondente a circa metà del valore effettivo, la Yaman non vorrà però saperne di procedere con la vendita!

Terra Amara, trame: Yilmaz fa una proposta a Sabahattin

Partendo da questo presupposto, la trama si arricchirà di un potenziale colpo di scena, che potrebbe senz’altro danneggiare Demir. Una volta che verrà messo al corrente dei problemi di Şermin, Yilmaz dirà a Sabahattin di essere disposto ad acquistare la proprietà della donna al prezzo reale di mercato.

Una mossa, decisamente “geniale”, che Akkaya vorrà portare avanti per entrare da proprietario nella tenuta blindata dei Yaman, come spiegherà al padrino Ali Rahmet Fekeli (Kerem Alışık). Proprio per questo, Yilmaz si appresterà a fare la sua personale offerta a Şermin…

Terra Amara, spoiler: Şermin vende la sua tenuta a Yilmaz

La trattativa andrà quindi in porto? Possiamo anticiparvi che Yilmaz convocherà Şermin nel suo ufficio e, dopo averle promesso che potrà continuare a risiedere lì, le darà soltanto cinque minuti di tempo per decidere se vendergli o meno la sua tenuta. Poiché avrà bisogno davvero di denaro, la Yaman non avrà dunque altra scelta se non quella di accettare l’offerta di Yilmaz, cedendogli di fatto tutta la sua eredità (seppure in cambio di un’ingente somma).

Una macchinazione che, sicuramente, farà andare su tutte le furie Demir, appena ne verrà a conoscenza. Peccato però che, almeno per ora, l’uomo dovrà occuparsi di un problema ancora più grave, collegato all’improvviso assassinio dello scagnozzo Sait Ersoy (Alp Özgür Yaşin)… Altre anticipazioni di Terra amara su Telegram.