Primo appuntamento tra Yilmaz e Mujgan di Terra amara

Nelle prossime puntate italiane di Terra Amara, l’ingresso della dottoressa Müjgan Hekimoğlu (Melike Ipek Yalova) cambierà più di un equilibrio. Nello staff dell’ospedale di Cukurova come specialista in pediatria, la donna entrerà presto in contatto con Yilmaz Akkaya (Uğur Güneş), che comincerà a corteggiarla per lasciarsi alle spalle l’amore provato per Züleyha Altun (Hilal Altınbilek)…

Terra Amara, news: Yilmaz dice addio a Züleyha

La storyline partirà subito dopo l’incidente potenzialmente mortale che coinvolgerà Demir Yaman (Murat Ünalmış). A quel punto, visto che non se la sentirà di abbandonare il marito a seguito della rischiosa operazione che ha subito, Züleyha farà sapere al dottor Sabahattin Arcan (Turgay Aydın) che non deve più consegnare a Yilmaz una lettera che aveva scritto (dove, tra le altre cose, gli confessava che il piccolo Adnan era suo figlio e che era stata costretta a sposare il Yaman).

Data la decisione presa, la Altun provvederà a distruggere la missiva e poi si concentrerà ancora una volta sul suo matrimonio con Demir, il quale però comprenderà che la consorte sta al suo fianco solo per affetto e sensi di colpa e non di certo perché lo ama.

Tuttavia, Züleyha continuerà ad andare dritta per la sua strada, anche quando Yilmaz la fermerà per strada e le chiederà se sia davvero felice con Demir. Visto che la donna gli risponderà di sì, Akkaya capirà dunque che arrivata finalmente l’ora di voltare pagina…

Terra Amara, spoiler: Yilmaz comincia a corteggiare Müjgan

Quali saranno quindi le mosse successive di Yilmaz? Dopo un dialogo con il padrino Ali Rahmet Fekeli (Kerem Alışık), dove asserirà che nel suo cuore non è più presente la minima speranza di recuperare il rapporto con Züleyha, Yilmaz darà il via al corteggiamento nei riguardi di Müjgan. Come prima cosa, le ricomprerà un paio di occhiali da sole (che le aveva rotto accidentalmente durante un incontro fortuito per la città) e poi la inviterà a cena, non senza mandarle un mazzo di fiori.

Dopo aver opposto un po’ di resistenza, anche se sarà chiaro fin dai primi attimi che si sente attratta da lui, Müjgan accetterà l’invito di Yilmaz ed andrà a cena con lui. Il primo appuntamento porterà però con sé degli spiacevoli imprevisti…

Terra Amara, trame: il primo appuntamento tra Müjgan e Yilmaz è un completo disastro ma…

Eh sì: da un lato Yilmaz racconterà alla dottoressa che ha trascorso del tempo in prigione a causa di un problema sorto con il fratello della donna che amava, pur evitandole di dirle che la diretta interessata è Züleyha. Dall’altro la faccenda si farà ancora più complicata quando arriveranno nel ristorante anche la Altun e Demir, lì per raggiungere alcuni loro amici, tra cui Cengaver (Kadim Yaşar) e la moglie Nihal (Ebru Aytemur).

Pochi minuti dopo, Züleyha chiederà a Demir di riportarla a casa perché sarà in preda ad una crisi di gelosia che ovviamente non passerà inosservata allo stesso Demir. Cengaver invece, appena l’amico e la consorte andranno via, non riuscirà a frenare il suo astio nei confronti di Yilmaz e non esiterà a provocarlo. Di fronte agli insulti, Akkaya non potrà quindi trattenersi e darà una testata a Cengaver, che verrà poi prontamente bloccato dagli altri suoi amici.

Insomma, il primo appuntamento tra Müjgan e Yilmaz sarà un vero e proprio disastro, ma a sorpresa la dottoressa farà sapere al suo corteggiatore di voler continuare a conoscerlo. E tutto ciò avverrà con buona pace di Züleyha, che farà fatica a nascondere il suo evidente dispiacere…