Spoiler Terra amara: Yilmaz ancora una volta in pericolo!

Il ferimento di Hünkar Yaman (Vahide Perçin) innescherà diverse dinamiche nelle prossime puntate italiane di Terra Amara. Non a caso, Yilmaz Akkaya (Uğur Güneş) rischierà ancora la vita, dato che Cengaver Çimen (Kadim Yaşar) si avventerà contro di lui per le numerose bugie che l’amico fraterno Demir Yaman (Murat Ünalmış) gli avrà raccontato sul suo conto…

Terra Amara, news: il ferimento di Hünkar

Come abbiamo avuto già modo di anticiparvi, Hünkar verrà ferita da un colpo di pistola sparato da Yilmaz. Quest’ultimo stava cercando in realtà di difendersi da un’aggressione di Demir, che aveva preparato per lui una trappola mortale dopo aver scoperto che la moglie Züleyha Altun (Hilal Altınbilek) intendeva incontrarlo in un luogo isolato della tenuta.

Da un lato, visto che il Yaman Senior gli sparerà contro, Yilmaz riuscirà a salvarsi poiché la pallottola colpirà in realtà un portasigarette in metallo e non il suo cuore, dall’altro Demir si preoccuperà di dare assistenza alla madre, che verrà ricoverata in ospedale e operata d’urgenza.

Fatto sta che, per tale ragione, Demir non saprà se ha ucciso oppure no Yilmaz e dirà a Cengaver di fare delle domande in giro per capire che cosa gli sia effettivamente successo…

Terra Amara, trame: le bugie di Demir a Cengaver

È bene dunque fare una premessa: per giustificare la sua acredine nei confronti di Yilmaz, Demir aveva fatto sapere qualche settimana prima a Cengaver che il nemico ha venduto la sorella Züleyha per ripagare i suoi debiti di gioco. Insomma, il “cattivo” della telenovela avrà appositamente mentito all’amico parlandogli del crimine commesso in realtà da Veli Erdönmez (Mustafa Açılan), il vero fratellastro della Altun.

Confuso dalle tante bugie di Demir, Cengaver non esiterà quindi a scagliarsi contro Yilmaz appena lo vedrà salire nella sua auto. Deciso a vendicarsi, seguirà il nostro protagonista fino alla fabbrica in cui lavora e gli punterà una pistola contro, invitandolo a prenderne un’altra per battersi ad armi pari in un duello…

Terra Amara, spoiler: Cengaver sul punto di sparare a Yilmaz ma….

Tuttavia, lo scontro si concluderà in maniera del tutto inaspettata: Cengaver non riuscirà a sparare a Yilmaz quando quest’ultimo gli confesserà di non essere il fratello di Züleyha ma il suo promesso sposo, e che Demir ha usato qualsiasi mezzo illecito per rubargliela. Sotto shock, Cengaver andrà dunque a cercare un chiarimento con Demir, che confermerà la tesi di Yilmaz e preciserà di aver agito così perché accecato completamente dall’amore.

Per la prima volta sincero, Demir dirà a Cengaver di aver scoperto della liaison tra Züleyha e Yilmaz all’arresto dell’uomo e di non aver potuto lasciarla una volta che è ritornato nella tenuta e se l’è ritrovata di fronte, certo del fatto che lo stesso Yilmaz sarebbe rimasto in carcere a vita per l’omicidio di Naci.

Tali parole, almeno per ora, non mitigheranno l’evidente arrabbiatura di Cengaver che, deluso dall’amico con cui aveva un grosso debito di riconoscenza, vorrà prendersi del tempo per riflettere. Insomma, Demir sarà sempre più isolato… Altre anticipazioni di Terra amara su Telegram.