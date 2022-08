Spoiler Terra amara: “furto” di dipendenti ad opera di Yilmaz. Come reagirà Demir?

Nelle prossime puntate italiane di Terra Amara si accenderà sempre di più lo scontro tra Yilmaz Akkaya (Uğur Güneş) e Demir Yaman (Murat Ünalmış), tant’è che ad un certo punto il primo ruberà al nemico quasi tutti i suoi dipendenti. Cerchiamo di capire per quale ragione…

Terra Amara, news: Yilmaz vuole parlare ad ogni costo con Züleyha ma…

Già sapete che la storyline comincerà a delinearsi nel momento in cui Züleyha Altun (Hilal Altınbilek) scoprirà che il suo amato Yilmaz non è morto in carcere come invece pensava. A quel punto, dopo che se lo ritroverà davanti, la Altun tenterà di parlare con Akkaya, ma Demir glielo impedirà con qualsiasi mezzo (arrivando addirittura a segregarla nella sua camera).

Nel frattempo, anche Yilmaz vorrà avere un confronto chiarificatore con Züleyha, dato che riterrà erroneamente che si sia volutamente buttare alle spalle il loro amore, ma il destino avrà in serbo per lui un altro diabolico piano: mentre si starà recando nella tenuta dei Yaman investirà il piccolo Mistik e dovrà portarlo in ospedale, dove per fortuna il bambino si salverà al termine di un’operazione.

Terra Amara, trame: Hünkar mette i braccianti contro Yilmaz

L’incidente verrà presto scoperto da Gaffur (Bülent Polat), che metterà al corrente la signora Hünkar (Vahide Perçin) dell’accaduto. La donna agirà dunque d’astuzia e dopo aver corrotto con del denaro Hasan, il padre di Mistik, farà sì che i dipendenti della sua tenuta pensino che Yilmaz abbia investito il bimbo senza prestargli il dovuto soccorso, cosa che invece non sarà per niente avvenuta.

Con questa mossa, la signora Yaman cercherà di far ripassare dalla parte di Demir tutti i dipendenti, dato che Yilmaz si sarà auto-eletto loro protettore dopo che il figlio avrà bruciato tutte le loro baracche (poi prontamente ricostruite). In ogni caso, lo stratagemma si rivelerà del tutto vano…

Terra Amara, spoiler: Yilmaz “ruba” tutti i dipendenti a Demir

Eh sì: appena avrà modo di parlare con Nazire, Yilmaz scoprirà ciò che Hünkar ha fatto e, grazie alla testimonianza del diretto interessato, dimostrerà di aver prestato il primo soccorso a Mistik e pagato in seguito le sue cure. A quel punto, Yilmaz spronerà tutti i lavoratori a ribellarsi al clima di terrore dei Yaman e inviterà loro a lavorare nelle sue terre (che, in realtà, apparteranno al “padrino” Fekeli).

Nel giro di pochissimi minuti, Yilmaz convincerà la maggior parte degli impiegati a seguirlo, dando di fatto un nuovo innesco alla guerra contro Demir. Sarà quindi interessante capire come reagirà Yaman appena si renderà conto dell’enorme danno che Akkaya gli sta creando… Altre anticipazioni di Terra amara su Telegram.