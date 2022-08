Terra Amara, spoiler: Züleyha si fa furba!

Nelle prossime puntate italiane di Terra Amara, Züleyha Altun (Hilal Altınbilek) comincerà a tirare fuori gli artigli. Stanca di tutto quello che le è capitato fin dal primo giorno che ha messo piede nella tenuta dei Yaman, la nostra protagonista capirà che è arrivata l’ora di ribellarsi. Le prime persone con cui se la prenderà saranno la domestica Gülten Taşkın (Selin Genç) e la capricciosa Şermin Yaman (Sibel Taşçıoğlu)…

Terra Amara, news: Züleyha litiga con Gülten

Züleyha ripenserà infatti a tutti gli atteggiamenti di Gülten e capirà che non ha mai consegnato a Yilmaz Akkaya (Uğur Güneş) le lettere che gli scriveva quando era in carcere. In preda alla collera, la Altun dirà dunque alla sua sottoposta di essere profondamente delusa dal suo comportamento e, oltre ad ordinarle di cominciare a darle del lei, le chiederà per quale motivo l’ha tradita in un modo così vile.

Spiazzata dall’inatteso confronto, Gülten comincerà a piangere e a chiedere clemenza a Züleyha, precisando che non ha mai consegnato le missive perché certa del fatto che Demir (Murat Ünalmış) avrebbe fatto del male sia a lei e sia a Yilmaz qualora le avesse scoperte.

Tali parole non convinceranno però la Altun, nemmeno quando l’inserviente asserirà che è stata successivamente obbligata a tendere la trappola mortale ad Akkaya che ha poi innescato il ferimento di Hünkar Yaman (Vahide Perçin).

Insomma, tra le due donne si creerà un vero e proprio gelo, che aumenterà quando Gülten ammetterà di essere innamorata di Yilmaz. La faccenda non sarà però finita qui…

Terra Amara, spoiler: Züleyha tende una trappola a Şermin

Eh sì: puntando sul rapporto apparentemente confidenziale che Şermin avrà instaurato con lei subito dopo la morte di Veli Erdönmez (Mustafa Açılan), Züleyha penserà bene di testare la fedeltà della sua nuova “amica”, alla quale lascerà credere che intende utilizzare l’automobile che Demir le ha regalato per il suo compleanno al fine di scappare della tenuta dei Yaman, il giorno successivo, con il piccolo Adnan.

Dato che avrà come unico obiettivo quello di riottenere l’appoggio della zia Hünkar, che avrà minacciato di dare alla stampa i suoi scatti proibiti con l’amante Veli, Şermin metterà quindi sull’avviso Demir proprio nel bel mezzo dell’apparentemente fuga di Züleyha. Agendo così, cadrà dunque in una vera e propria trappola…

Terra Amara, trame: Züleyha capisce che non può fidarsi di Şermin

Possiamo infatti anticiparvi che, in realtà, Züleyha sarà andata semplicemente a trovare Nihal (Ebru Aytemur), la moglie di Cengaver (Kadim Yaşar), ma metterà al corrente il marito e la suocera soltanto quando Şermin avrà ormai fatto scattare l’allerta. Una mossa geniale grazie alla quale la Altun capirà che la Yaman non è una persona su cui puoi contare, visto che l’ha subito tradita per i suoi loschi fini.

Un'occasione che darà modo a Züleyha di ribadire poi a Demir che ha ormai scelto di stare al suo fianco e che non deve più dubitare di lei. Ma come la prenderà Şermin quando realizzerà di essere stata ingannata ad arte?