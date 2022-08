Terra Amara: ZÜLEYHA e YILMAZ di nuovo vicini. Demir cosa farà? Anticipazioni

Spoiler Terra amara: Züleyha mentirà a fin di bene, ma Yilmaz come la prenderà?

Nonostante la volontà di allontanarsi dal suo amato Yilmaz Akkaya (Uğur Güneş) per evitare che il marito Demir Yaman (Murat Ünalmış) possa sottrarle per sempre il piccolo Adnan, per la povera Züleyha Altun (Hilal Altınbilek) sarà alquanto difficile non incontrare il suo ex a Cukurova. Non a caso, nelle prossime puntate italiane di Terra Amara, i due innamorati si rincontreranno in una situazione di estremo pericolo…

Terra Amara, news: Züleyha mente a Yilmaz e gli dice che ama Demir

La spinosa faccenda si svilupperà in seguito ad un confronto piuttosto acceso tra Züleyha e Yilmaz. Per poter riabbracciare il figlioletto, che le verrà tolto da Demir in seguito ad un suo tentativo di fuga, la Altun si troverà infatti costretta ad incontrare Akkaya per chiedergli di smettere di cercarla e comunicargli, ovviamente mentendo, che si è innamorata di Demir fino al punto di decidere di sposarlo, dopo il suo efficace corteggiamento.

Agendo in tale maniera, Züleyha potrà finalmente tornare ad occuparsi del bimbo e giurerà a Demir che ha ormai accettato l’idea di essere sua moglie e che non farà nulla per fuggire dal loro matrimonio. Tuttavia Yilmaz continuerà ad interrogarsi sullo strano comportamento della sua vecchia fiamma, anche se, spronato dal “padrino” Ali Rahmet Fekeli (Kerem Alışık), tenterà di voltare pagina.

Terra Amara, spoiler: Züleyha e Yilmaz soccorrono Nazire

C’è da dire che il destino avrà comunque in serbo altri piani per la coppia principale della fiction turca. Possiamo infatti anticiparvi che, in un giorno di lavoro come tanti altri, la lavoratrice Nazire (Teksin Pircanlı) verrà colta da un’improvvisa crisi epilettica. Dato che sarà andata nel villaggio dei dipendenti per portare loro dei regali, la Altun sarà la prima a soccorrere la donna, ma verrà presto raggiunta da Yilmaz, chiamato sul posto dalla figlia di Nazire per aiutare la madre.

Züleyha e Yilmaz andranno quindi insieme in ospedale, innescando la gelosia di Demir, che verrà avvisato da Fadik (Polen Emre) della vicinanza tra i due ex. Come facilmente prevedibile, Yaman andrà in escandescenze e si metterà subito in cerca della consorte e del “rivale in amore”. Appena li rintraccerà, non esiterà dunque a puntare una pistola contro Akkaya…

Terra Amara, spoiler: Züleyha fa una dichiarazione d’amore a Demir di fronte a Yilmaz

Ovviamente, anche Yilmaz tenterà di difendersi puntando a sua volta un’arma contro Demir. A bloccare il momento di forte tensione, al fine di evitare che qualcuno si faccia del male, penserà quindi Züleyha che, a sorpresa, farà una dichiarazione d’amore al marito e lo supplicherà di non macchiarsi le mani di sangue perché, nel caso fosse lui ad uccidere il nemico, finirebbe in prigione e non potrebbe prendersi cura né di lei, né di Adnan.

Tali parole riusciranno a sedare la sete di vendetta di Demir, che porterà via con sé la Altun senza spargimenti di sangue.

Sarà chiaro che Züleyha ha parlato in quel modo soltanto per difendere Yilmaz, l’uomo che ama davvero, ma ciò non le impedirà di mantenere il gioco con Demir, al quale sottolineerà che è il padre di suo figlio e che, a suo modo, lo ama. In ogni caso, Yilmaz non capirà per l’ennesima volta che cosa stia facendo la Altun e, disperato, comincerà a correre con la sua automobile.

Nel giro di qualche ora, visto che non sarà ancora rientrato in casa, Fekeli si preoccuperà per la sparizione del “figlioccio” e, in preda alla collera, andrà in casa Yaman per chiedere a Demir se gli abbia fatto qualcosa. E così la tensione tra lo stesso Demir e l’uomo che ritiene l’assassino di suo padre si accenderà ulteriormente… Altre anticipazioni di Terra amara su Telegram.