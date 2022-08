Spoiler Un altro domani: Carmen e Kiros hanno un piano in mente, ma andrà in porto?

Anche se il padre Francisco (Sebastian Haro) farà di tutto per convincerla a sposare Victor (Jon Lopez) e consentirgli così di saldare il debito che ha con Ventura Velez de Guevara (Iago Garcia), Carmen Villanueva (Amparo Pinero) non vorrà proprio saperne di diventare la moglie di un uomo che non ama e, con l’aiuto di Kiros (Ivan Mendez), utilizzerà uno stratagemma per uscire dalla scomoda situazione. Vediamo quindi che cosa succederà nelle prossime puntate italiane di Un Altro Domani…

Un Altro Domani, news: Francisco chiede a Carmen di sposare Victor ma…

Tutto partirà quando Carmen e Victor cominceranno ad investigare su un incendio avvenuto alla fabbrica in cui sarà morto un tale Bernardo Maqueda, ossia l’uomo di pelle bianca che ha dato il via al fuoco. Un’indagine che la Villanueva vorrà portare avanti perché l’operaio Mabalé (Borè Buika) sarà stato accusato del disastro e dell’omicidio e rischierà di essere condannato a morte.

Tuttavia, col trascorrere degli episodi, i due “detective” resteranno attoniti quando la vedova del defunto confesserà che è stato Francisco a pagare Bernardo affinché desse fuoco alla fabbrica e gli consentisse di entrare in possesso dei soldi dell’assicurazione. Attonita, la Villanueva sceglierà dunque di affrontare il padre che, nel bel mezzo di una discussione, le dirà di avere agito in quel modo perché ha un grosso debito con Ventura che può saldare o pagando o qualora lei accetti di diventare la moglie di Victor!

Un Altro Domani, spoiler: Kiros e Carmen progettano la fuga

Attenzione dunque a come proseguirà la storyline: Carmen risponderà negativamente alla richiesta del padre, anche quando sembrerà ordinarglielo, perché non vorrà essere trattata come una merce di scambio per risolvere i problemi finanziari che lui stesso ha creato a causa del suo vizio con il gioco. D’altra parte, la ragazza non troverà altra via d’uscita se non quella di fuggire dalla Guinea, motivo per il quale si preparerà a dire addio a Kiros, di cui è davvero innamorata.

Nel bel mezzo dei saluti, Kiros non vorrà però separarsi definitivamente da Carmen e le proporrà di fuggire insieme a lui, cosa che lo spingerà a chiederle di fingere di accettare il fidanzamento con Victor in maniera tale da avere più tempo a disposizione per progettare la loro fuga d’amore.

Anche se a malincuore e pur non volendo prendere in giro Victor (che si è comportato sempre in maniera onesta con lei), la Villanueva si adeguerà al piano, ma non tutto andrà come aveva previsto…

Una Vita, trame: Carmen accetta di sposare Victor ma…

Eh sì: dopo aver comunicato a Francisco e a Patricia (Silvia Acosta) che intende diventare la moglie di Victor, per Carmen arriverà una vera e propria doccia fredda perché il padre e la “matrigna” la spingeranno a ufficializzare il fidanzamento, con tanto di richiesta ufficiale di mano entro due giorni.

Appena Kiros le confermerà che quel tempo è necessario per organizzare la fuga, Carmen inviterà quindi a cena Victor ma avrà dei rimorsi di coscienza quando sarà sul punto di chiedergli di diventare suo marito. Tuttavia, in ogni caso, la giovane non potrà evitare di andare fino in fondo con la richiesta perché sarà la pettegola Linda (Esperanza Guardado) a fare le sue veci e a comunicare al Velez de Guevara che è pronta a sposarlo!

Neanche a dirlo, Victor accetterà con gioia la particolare proposta e darà il via ai preparativi del fidanzamento, visto che sarà inconsapevole del fatto che in realtà Carmen vuole fuggire con Kiros durante il fidanzamento stesso. Comunque sia, possiamo fin da ora anticiparvi che qualcuno osserverà con attenzione le mosse della Villanueva e capirà che cosa intende fare davvero. Di chi si tratterà?