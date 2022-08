Spoiler Un altro domani: la richiesta inattesa di Francisco alla figlia

Doccia fredda in arrivo per la povera Carmen Villanueva (Amparo Piñero) nelle prossime puntate italiane di Un Altro Domani. Appena scoprirà che è stato il padre Francisco (Sebastian Haro) a pagare un uomo per far scoppiare un incendio nella fabbrica ed intascarsi i soldi dell’assicurazione, la ragazza chiederà all’uomo le dovute spiegazioni circa il suo comportamento… ma andrà incontro ad un’amara sorpresa!

Un Altro Domani, news: l’incendio nella fabbrica e l’arresto di Mabalé

L’incendio scoppierà nel bel mezzo di un rituale organizzato dagli operai nei locali della fabbrica. Non appena verrà ritrovato il corpo senza vita di Bernardo Maqueda, un commerciante di pelle bianca, gli inquirenti avvieranno le dovute indagini e arresteranno Mabalé (Boré Buika) nel momento in cui Carmen dirà incautamente che è stato lui l’ultima persona ad entrare nella stanza in cui si sono innescate le fiamme.

Visto che, a causa della sua pelle nera, rischierà di venire condannato a morte, Carmen potrà contare sull’aiuto di Victor Velez de Guevara (Jon Lopez) per fare delle contro-investigazioni. Dopo alcuni giorni, grazie alla vedova del defunto, la Villanueva scoprirà così che era stato proprio Francisco a pagare Maqueda affinché desse inizio all’incendio, ovviamente in cambio di denaro, e gli permettesse di entrare in possesso della polizza assicurativa. Una risoluzione dell’enigma che lascerà Carmen completamente attonita!

Un Altro Domani, spoiler: Francisco chiede a sua figlia Carmen di sposare Victor

Eh sì: mentre la dark lady Patricia Godoy (Silvia Acosta) muoverà le sue conoscenze per far passare l’incendio alla villa come un semplice incidente, cosa che porterà anche Mabalé ad essere scarcerato, Carmen affronterà papà Francisco e gli domanderà per quale ragione abbia voluto rischiare di mandare a monte l’azienda familiare per denaro.

A quel punto, il Villanueva Senior dovrà essere completamente sincero con la figlia e le rivelerà di avere un cospicuo debito con Ventura (Iago Garcia) che dev’essere colmato quanto prima, a meno che lei non accetti di sposare Victor, l’unica soluzione che permetterebbe di non estinguerlo! Una confessione che manderà la ragazza in una confusione totale…

Un Altro Domani, trame: Carmen rifiuta di sposare Victor ma…

Neanche a dirlo, Carmen si rifiuterà di procedere in tale maniera (anche quando Francisco le chiederà di prendersi del tempo prima di dargli una risposta definitiva) e a quel punto comprenderà che sia il padre e sia Patricia hanno cercato di favorire la sua amicizia con Victor perché avevano già in mente di trasformarla nella sua sposa, fin dal giorno in cui le hanno dato un lavoro a Rio Muni e le hanno concesso di trasferirsi definitivamente in Guinea.

Tuttavia, grazie al suo profondo altruismo, Carmen non vorrà nemmeno essere la causa principale del fallimento di Francisco e tra l’altro temerà rappresaglie da parte di Ventura, ragione per la quale non saprà come uscire dal problema che il padre, con i suoi affari fallimentari, ha creato. In tutto ciò, a pesare sulla sua eventuale decisione ci saranno anche i sentimenti sempre più forti che proverà per Kiros (Ivan Mandez). Insomma, la ragazza sarà davvero tra l’incudine e il martello e non saprà come venirne fuori…