Spoiler: per Julia di Un altro domani è in arrivo una notizia assolutamente imprevista!

La notte d’amore con l’ex marito Sergio Cuevas (Miguel Brocca) rappresenterà l’inizio di un vero e proprio “problema” per Julia Maria Infante (Laura Ledesma). Nelle prossime puntate italiane di Un Altro Domani, la ragazza scoprirà infatti di essere rimasta incinta e non saprà come affrontare la situazione venutasi a creare. Inevitabilmente, ciò porterà delle conseguenze anche sul rapporto nascente tra la donna e Tirso Noguera (Oliver Ruano)…

Un Altro Domani, news: Julia e la notte con Sergio

Come abbiamo già avuto modo di anticipare in precedenza, Julia finirà nuovamente tra le braccia di Sergio quando perderà l’occasione di pubblicizzare il suo atelier di mobili in una prestigiosa intervista (ciò a causa delle avance di un giornalista).

A quel punto, la Infante si scontrerà con la madre Diana (Cristina de Inza), che le ricorderà che ormai sta per scadere il tempo utile per colmare il debito che ha contratto con lei e che, qualora non dovesse saldarlo, si troverebbe costretta a chiudere il negozio e a ritornare nell’azienda di famiglia di Madrid.

Sconsolata, Julia finirà quindi per fare l’amore con Sergio ma si pentirà subito di ciò che avrà fatto, tant’è che ribadirà all’uomo che non intende tornare insieme a lui. A partire da questo momento, i problemi per l’impacciata protagonista saranno molteplici…

Un Altro Domani, trame: Julia decide di chiudere il negozio ma…

Eh sì: possiamo infatti anticiparvi che, quando ormai mancheranno soltanto tre giorni all’estinzione del debito con Diana, Julia sembrerà rassegnarsi all’idea di aver perso per sempre il suo negozio. Tuttavia, al fine di darle un nuovo obiettivo per cui lottare, Sergio la metterà in contatto con Leticia, proprietaria di un grosso negozio di mobili della capitale.

Anche se Leticia arriverà in un momento decisamente imbarazzante, ossia quando la Infante avrà messo a soqquadro il locale in preda ad una crisi di nervi, la donna resterà incantata dalla bravura di Julia e, nel giro di poche ore, le proporrà di diventare la sua socia in affari.

In ogni caso, Julia non se la sentirà di accettare tale offerta perché Leticia pretenderà che sposti l’attività dell’atelier a Madrid e cambi tutti i suoi dipendenti. Insomma, anche il piano di Sergio andrà in malora e, seppur a malincuore, la Infante comunicherà a tutti quanti la chiusura del negozio.

Un Altro Domani, spoiler: Julia resta nel paese ma scopre di essere incinta!

Con estremo rammarico, Julia preparerà così tutti i bagagli per ritornare a Madrid da mamma Diana, soprattutto quando i compaesani organizzeranno una colletta per permetterle di saldare il debito. In ogni caso, proprio negli istanti in cui starà salutando tutti quanti, Diana arriverà nel paesello e stupirà Julia dicendole di aver ricevuto il suo assegno, motivo per il quale l’atelier è ufficialmente suo!

Da un lato sarà dunque chiaro che l’assegno, in realtà, è stato fatto da Sergio su invito di Tirso, dall’altro Julia non potrà festeggiare a lungo perché, per via di alcuni suoi malori precedenti, deciderà di fare un test di gravidanza e scoprirà di essere incinta. Una vera e propria novità imprevista che la farà andare ancora di più in confusione…