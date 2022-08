La falsa gravidanza di Julia di Un altro domani, spoiler

Può uno stato d’ansia piuttosto accentuato essere scambiato per una gravidanza? È quello che succederà a Julia Maria Infante (Laura Ledesma) nelle prossime puntate italiane di Un Altro Domani. La ragazza si convincerà infatti di aspettare un figlio dal “marito” Sergio Cuevas (Sergio Brocca), ma le cose non staranno affatto così. Cerchiamo di capirne il perché…

Un Altro Domani, news: Julia pensa di essere incinta

Come abbiamo avuto di spiegarvi in precedenza, Julia comincerà ad avvertire delle forti nausee. Dato che avrà anche un ritardo nel suo ciclo mestruale, la donna penserà dunque di fare un test di gravidanza, che risulterà positivo. A quel punto, visto che l’ipotetico bambino è il frutto di una notte d’amore passata con Sergio (che ha sempre considerato un errore), la Infante non saprà come comportarsi a riguardo e si confiderà con Elena Prieto (Aida de la Cruz).

Nel giro di poco tempo, anche la madre Diana (Cristina de Inza) apprenderà della gravidanza, costringendo Julia a parlare con Sergio della questione. Tuttavia, la reazione dell’uomo sarà a dir poco sorprendente, visto che se la darà a gambe levate quando la moglie gli confesserà che è incinta!

Un Altro Domani, trame: Sergio accetta di fare da padre al bambino!

Dopo alcuni giorni di riflessione, durante i quali non sarà reperibile nemmeno al telefono, Sergio ritornerà sui suoi passi e si presenterà da Julia per chiederle un’altra possibilità perché ha capito che vuole fare da padre al nascituro. Inizialmente, la Infante chiederà del tempo a Sergio per pensare meglio al da farsi ma, dato che sarà spaventata dalla prospettiva di diventare madre, accetterà poi il suo aiuto, pur chiarendo che non vuole tornare insieme a lui come coppia.

Da un lato Sergio si stabilirà nuovamente nel paesello e prenderà in affitto una camera nell’albergo di Tirso Noguera (Oliver Ruano), dall’altro Julia sceglierà di seguire un consiglio di mamma Diana e prenoterà una visita dal ginecologo di famiglia per capire come stia procedendo la gestazione. Ed è proprio qui che arriverà il clamoroso colpo di scena…

Un Altro Domani, spoiler: Julia non è incinta… e adesso?

Eh sì: possiamo infatti anticiparvi che il dottore comunicherà a Julia che non aspetta nessun bambino, specificando che i sintomi avvertiti non sono altro che il frutto di un’ansia che ha portato dentro di sé per settimane. Una notizia che farà infuriare Diana (la quale rimprovererà la figlia per aver fatto un solo test di gravidanza prima di dare a tutti l’annuncio) e che farà sprofondare Julia in un’angoscia ancora più totale, alla quale Sergio cercherà invano di porre rimedio.

Insomma, per l’ennesima volta Julia creerà un altro pasticcio che inevitabilmente la porterà al centro delle “chiacchiere” del paesello. Che cosa succederà?