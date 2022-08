Spoiler Un altro domani: il ripensamento di Patricia Godoy

Anche se verrà licenziata da Patricia Godoy (Silvia Acosta) nel bel mezzo di un’accesa discussione, Carmen Villanueva (Amparo Pinero) non starà lontana a lungo dalla fabbrica del padre Francisco (Sebastian Haro). Nelle prossime puntate italiane di Un Altro Domani, la giovane potrà infatti tornare al suo vecchio posto di lavoro grazie all’intercessione di Angel (Ivan Lapadula), che metterà con la madre una buona parola per lei…

Un Altro Domani, news: ecco perché Patricia licenzierà Carmen

Come abbiamo avuto modo di approfondire nei nostri precedenti post, Carmen se la prenderà nuovamente con Patricia quando Francisco le confesserà di averle ceduto una parte di azioni della fabbrica (che, in realtà, erano destinate a lei). A quel punto, già contrariata per la pausa dal lavoro che il padre ha deciso di prendersi senza nessun motivo apparente, la Villanueva affronterà la Godoy per ribadirle tutto l’astio che prova nei suoi confronti e l’accuserà di stare facendo il possibile per prendere il controllo dell’azienda fondata da Francisco.

Ovviamente, la dark lady risponderà a tono ad ogni insinuazione della figliastra, che non demorderà ed andrà avanti con la sua idea. Per tale motivo Patricia licenzierà Carmen, di fronte allo sbalordito Victor Velez de Guevara (Jon Lopez) e le ordinerà di lasciare il prima possibile la fabbrica…

Un Altro Domani, trame: Angel intercede per Carmen!

Una volta che avrà impacchettato le sue cose, Carmen saluterà dunque tutti i dipendenti e, il giorno successivo, finirà per discutere con Angel, al quale implorerà di aprire gli occhi affinché si renda conto che la madre è una donna cattiva e senza scrupoli che, prima o poi, arriverà a fare un torto persino a lui pur di raggiungere i suoi obiettivi. Neanche a dirlo, il Godoy prenderà le difese di Patricia, anche se deciderà di fare un bel gesto.

Possiamo infatti anticiparvi che il ragazzo si presenterà nello studio di Patricia e le chiederà di appianare le divergenze sorte con Carmen, facendola sentire come parte integrante della famiglia che lei e Francisco hanno sempre cercato di costruire. Tali parole sembreranno scalfire il cuore duro della Godoy, dato che sorprenderà Carmen con un’inaspettata proposta…

Un Altro Domani, spoiler: Patricia chiede a Carmen di tornare in fabbrica ma…

Oltre a presentarle una cartella con tutti gli sbagli commessi da Francisco per giustificare il suo allontanamento forzato dal lavoro, Patricia rivelerà a Carmen che il padre è stato capace di accettarla quando non aveva nessuno al suo fianco poiché ragazza madre.

Anche se resterà colpita dal discorso, la Villanueva manterrà però le distanze con Patricia pure quando, ammettendo di essersi sbagliata sul licenziamento, le chiederà di tornare in fabbrica per lavorare insieme e in armonia, al fine di costruire insieme il futuro della loro famiglia.

In ogni caso, pur con tutti i dubbi del caso, Carmen non si lascerà sfuggire l’occasione di tornare al lavoro, anche se chiederà a Patricia di darle completa autonomia sulla produzione dei mobili di Kiros (Ivan Mendez). La Godoy le concederà il beneficio, ma si arrogherà il diritto di dire la sua, qualora fosse necessario, perché ormai è lei che detiene la maggioranza della fabbrica.

Questo nuovo “patto” permetterà quindi alle due di lavorare insieme senza alcun tipo di contrasto o le cose saranno destinate ancora a precipitare?