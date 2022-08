Spoiler Un posto al sole: Chiara Mastalli interpreta Lia Longhi

Sarà giusto un antipasto, perché il resto lo “assaggeremo” dopo la pausa di due settimane che Un posto al sole si concederà in questo caldo mese di agosto: nelle ultimissime puntate prima dello stop, faremo appena in tempo a conoscere una donna misteriosissima che però è già stata oggetto di un nostro recente post…

Se ricordate, vi avevamo accennato neanche troppo tempo fa che a Upas sarebbe entrata Chiara Mastalli, ben conosciuta dal pubblico delle fiction tv. Ebbene, la notizia è confermata e ora possiamo parlare anche del ruolo che l’attrice interpreterà.

News Upas: Lia diventa la cameriera di casa Ferri

Il personaggio a cui la Mastalli presterà il volto è quello dell’indecifrabile Lia Longhi, che si presenterà per ottenere il posto vacante di cameriera a casa di Roberto (Riccardo Polizzy Carbonelli). In realtà cominceremo a vederla in giro già prima che questo avvenga…

Al Vulcano, infatti, vedremo Lia intenta ad ascoltare uno sfogo di Silvana (Anna D’Agostino) lamentarsi con Raffaele (Patrizio Rispo) per il fatto di essere stata licenziata da Ferri. Vien facile immaginare che sia proprio questo il “gancio” che consentirà a Lia di ottenere informazioni utili per arrivare poi a casa del tycoon.

A quel punto, la Longhi dirà di essere stata inviata dall’agenzia ma intanto questo non corrisponderà, inoltre Ferri noterà il curriculum di Lia che è sin troppo “alto” per una persona che vuole fare la cameriera…

Le anticipazioni dicono che, “alla ricerca di una nuova collaboratrice domestica, Roberto e Marina faranno la conoscenza con una ragazza enigmatica alla quale, nonostante le perplessità iniziali, potrebbero dare una possibilità“.

Quindi vien facile immaginare che la new entry alla fine otterrà il posto da domestica a casa Ferri, ma perché l’ha voluto così tanto? Lo scopriremo ovviamente a partire da fine agosto, ma vi anticipiamo fin d’ora che un nuovo intrigo è all’orizzonte: chi è davvero Lia Longhi? E cosa combinerà?