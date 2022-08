Un posto al sole anticipazioni: il finale di stagione lascerà un lungo strascico!

Un posto al sole dà l’arrivederci al 29 agosto

Con la puntata di venerdì 12 agosto, si conclude una stagione di Un posto al sole caratterizzata da storie che perlopiù hanno fatto breccia nel cuore del pubblico e da ascolti che soprattutto quest’estate hanno visto spesso un soddisfacente share per la soap partenopea di Rai 3.

Come ormai sapete, quest’anno gli autori hanno optato per un finale di stagione con tanto di “cliffhanger”, come si dice spesso in riferimento alla lunga serialità americana: la bella giornata “di riappacificazione” della famiglia Giordano è stata rovinata dall’irruzione a fine episodio di un Lello Valsano (Gianluca Pugliese) più incattivito che mai.

Un posto al sole: il colpo di testa di Lello Valsano chiude la stagione!

Il losco malvivente, ormai braccato dalla polizia e abbandonato da quasi tutti i suoi amici, è talmente disperato da essere disposto a tutto. E proprio nell’ultima puntata è successo qualcosa di potenzialmente terribile e assolutamente imprevisto: Lello ha sparato a Viola (Ilenia Lazzarin) e Susanna (Agnese Lorenzini)!

Aggiungiamo però qualche input che sicuramente vi interesserà: il suddetto finale di stagione avrà un lungo strascico, nel senso che la situazione che si viene a creare la ritroveremo ancora irrisolta con l’inizio della nuova annata (29 agosto), tanto che molti personaggi di Upas si troveranno a partecipare emotivamente e con ansia a quanto sta accadendo. Anzi, alcuni di loro cercheranno anche di fare attivamente qualcosa per dare una mano a coloro che sono maggiormente coinvolti…

Upas: chi odia Roberto Ferri?

Detto questo, occhio anche a Lia, la new entry interpretata da Chiara Mastalli e che stiamo conoscendo proprio in queste ultime puntate prima della pausa: la nuova domestica ha un non so che di misterioso e subito se ne accorgono anche Roberto (Riccardo Polizzy Carbonelli) e Marina (Nina Soldano). In generale, sembra succedere qualcosa di strano intorno alla coppia appena ricostituita: dagli ultimi episodi trasmessi è fin troppo palese che qualcuno odia Ferri! Cosa succederà?

Insomma, questo finale in realtà mette le basi per la ripresa di fine agosto e poi, ve lo anticipiamo sin d’ora, qualcosa creerà un fortissimo coinvolgimento nei telespettatori. Sarà collegato a quanto abbiamo visto stasera… oppure no? Per ora non possiamo svelarvi niente di più…