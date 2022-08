Spoiler Upas: Lello Valsano ancora in grado di fare danni…

Parte oggi l’ultima delle due settimane senza Un posto al sole: la soap partenopea di Rai 3 continua la sua vacanza e la ritroveremo in onda il prossimo lunedì (29 agosto). Come già sappiamo, da ora in poi l’orario ufficiale di partenza sarà quello delle 20,50 (non più le 20,45, dunque) perché prima di Upas ci sarà il programma di approfondimento Il cavallo e la torre, condotto da Marco Damilano.

Detto ciò, tutti sono impazienti di sapere cosa sia successo come conseguenza della sparatoria avvenuta nel finale di stagione. In realtà vari indizi consentirebbero ai fan di farsi un’idea sin da ora, ma quel che è certo è che quello che è successo avrà profonde ripercussioni su tutti gli abitanti di Palazzo Palladini. Anche perché la storia non è ancora finita e Lello Valsano (Gianluca Pugliese) potrebbe essere tuttora in grado di combinare altri danni. Ma c’è chi cercherà di annientarlo…

Un posto al sole: perché Lia ci tiene tanto ad entrare in casa Ferri?

Intanto, occhio a qualcosa che pare vedremo a brevissimo termine: non perdete di vista Niko Poggi (Luca Turco), che potrebbe essere chiamato a una decisione molto forte e immediata. Quale sarà?

In attesa di scoprirlo, concentriamoci anche su Lia, la nuova arrivata interpretata da Chiara Mastalli. Avrete probabilmente notato che la donna ha fatto di tutto pur di ottenere il posto di domestica a casa Ferri, anche a costo di “giocare sporco” con altre candidate a quel lavoro. Perché ci tiene così tanto a entrare in contatto con Roberto (Riccardo Polizzy Carbonelli)? Lo scopriremo col passare delle puntate e vi anticipiamo che si sta per aprire un’altra vicenda tutta da seguire…