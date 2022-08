Un posto al sole: finale al cardiopalma il 12 agosto, Lello Valsano cosa fa? Anticipazioni

Spoiler Un posto al sole: Lello Valsano ricompare e… saranno guai!

In questo post guardiamo con interesse alle ultime puntate di Un posto al sole per la stagione televisiva 2021-2022: la soap verrà sospesa con l’episodio di venerdì 12 agosto, visto che – come avviene tutti gli anni (con l’unica eccezione del 2020) – ci sarà la consueta pausa di due settimane di Ferragosto.

Upas riprenderà con la nuova stagione lunedì 29 agosto, ma la sensazione è che quest’anno trascorreremo il periodo di stop a contare i giorni prima che la fiction partenopea torni in onda su Rai 3. Si prevede infatti un finale d’annata decisamente al cardiopalma: sarà un vero e proprio “cliffhanger” all’americana o qualcosa di diverso? Certo è che la tensione salirà più che mai alle stelle!

Anticipazioni Upas: il pranzo dei Giordano si trasforma in dramma o in tragedia?

Già da qualche giorno vi avevamo anticipato che, dopo tante incomprensioni, a breve Raffaele (Patrizio Rispo) e Ornella (Marina Giulia Cavalli) ritroveranno la loro armonia, ma avevamo aggiunto che…

… Non è detto che ciò rappresenti la fine dei problemi, perché paradossalmente potrebbe essere proprio questo miglioramento dei rapporti coniugali e familiari ad aprire la porta a… un evento totalmente imprevisto!

Insomma, proprio questa rappacificazione – che coinvolgerà anche Viola (Ilenia Lazzarin) ed Eugenio (Paolo Romano) – condurrà al dramma che ci terrà incollati alla poltrona: verrà organizzato un pranzo familiare che però avrà un epilogo terribile.

Pericolo in agguato nel finale di stagione di Un posto al sole

Perché? Qualcuno si farà molto male? Presto lo scopriremo, ma è abbastanza chiaro che sul finale ricomparirà il losco Lello Valsano (Gianluca Pugliese). Il criminale, dopo essere sfuggito alla cattura, è in fuga e vaga senza più il suo “branco” a dargli manforte.

Immaginiamo, dunque, che Lello sia incattivito come non mai e desideroso di vendetta: alzi la mano chi non ha già pensato che sarà lui a rovinare la festa della famiglia Giordano. Occhio dunque, il pericolo è in agguato nell’ultima puntata del 12 agosto! Da non perdere…