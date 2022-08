Un posto al sole, Giorgio Borghetti: “Da settembre ne vedrete delle belle!”

Un posto al sole: Giorgio Borghetti è tornato con un nuovo look!

Dopo la decisione di lasciare Marina (Nina Soldano), sembrava quasi che Fabrizio Rosato fosse in uscita da Un posto al sole. In moltissimi credevano infatti che, con la fine del rapporto d’amore con la Giordano, l’arco narrativo del ruolo interpretato da Giorgio Borghetti si fosse esaurito. E invece… non è così!

Nelle ultime settimane abbiamo assistito al ritorno in video di Fabrizio (con un nuovo look del suo interprete, peraltro), ma anche in questo caso tutti pensavano che si trattasse di scene “di commiato” tra lo stesso Rosato e Marina, in considerazione del ritorno di fiamma di quest’ultima con Roberto Ferri (Riccardo Polizzy Carbonelli).

Anticipazioni Upas: molte novità da settembre

Le cose, invece, andranno in tutt’altra direzione e a confermarlo è lo stesso Borghetti che – tramite social network – ha svelato che per il suo personaggio c’è un futuro all’orizzonte:

Vi piace questa nuova versione di Fabrizio Rosato?… Da settembre ne vedrete delle belle…

In generale, vi anticipiamo che – con la ripresa della soap dopo l’imminente pausa estiva – tutte le vicende che in qualche modo riguardano Marina, Roberto e i personaggi che fanno parte del loro mondo diventeranno molto intriganti e, pare, e anche un tantino “rischiose”! I due avranno anche a che fare con una nuova “cameriera misteriosa” che conosceremo tra pochi giorni. E Giorgio Borghetti ha assolutamente ragione: è proprio vero che ne vedrete delle belle!