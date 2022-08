Sale la tensione a Una vita: spoiler su Aurelio e Genoveva

Alta tensione in casa Quesada nelle ultimissime puntate italiane di Una Vita. Appena scoprirà che la moglie Genoveva Salmeron (Clara Garrido) ha tentato il suicidio, mettendo in pericolo anche la vita del bambino che aspetta, Aurelio (Carlos de Austria) andrà infatti su tutte le furie e tenterà di strangolarla al culmine di un intenso litigio. Fortunatamente, qualcuno lo bloccherà prima che sia troppo tardi…

Una Vita, news: Genoveva tenta il suicidio

Tutto partirà in seguito ad una telefonata che Genoveva riceverà dal cugino Ivan, residente nella natia Bilbao. Nello specifico, la Salmeron resterà attonita quando l’uomo la metterà al corrente del fatto che la madre, in punto di morte, ha rivelato a una certa Gabriela (Lydia Pavon) un segreto che, in teoria, avrebbe dovuto portarsi nella tomba.

Dopo un incontro scontro con Felipe (Marc Parejo), che augurerà al bambino che ha in grembo di non nascere perché non merita una madre cattiva come lei, Genoveva perderà ancora di più la calma e, tramite Luzdivina (Noelia Marlò), si procurerà l’intera boccetta dei sonniferi del maggiordomo Marcelo (Patxi Santamaria) e finirà per ingerirla al fine di farla finita con la sua vita!

Una Vita, trame: Marcelo e Ignacio salvano Genoveva

In ogni caso, la dark lady non riuscirà a togliersi la vita perché Marcelo si renderà conto di ciò che ha fatto ed allerterà il dottor Ignacio Quiroga (Marco Caceres), che farà vomitare la paziente e salverà miracolosamente il bimbo che aspetta. Tuttavia, il medico raccomanderà al maggiordomo di stare vicino alla Salmeron, visto che potrebbe stare male anche nelle ore successive e gli dirà che è necessario che Aurelio non se la prenda con la consorte, una volta che lo informerà di che cosa ha fatto.

Ovviamente, il maggiordomo ascolterà attentamente le parole del Quiroga, tant’è che userà il giusto tatto per parlare ad Aurelio del tentativo di Genoveva, ma ciò non basterà a frenare l’ira dell’uomo, intento a fare il possibile affinché il bambino nasca e dia una continuità alla dinastia dei Quesada.

Una Vita, spoiler: Aurelio sul punto di strangolare Genoveva

Ed effettivamente l’aspro litigio tra i coniugi non tarderà ad arrivare: anche se sarà ancora stordita dai tranquillanti, Genoveva ribadirà ad Aurelio che intende fare il possibile affinché il loro figlio non nasca e preciserà di essere disposta a sacrificare persino la sua stessa vita per evitare che avvenga. In preda alla collera, il Quesada dirà dunque alla Salmeron che non deve attendere la fine dei nove mesi per mettere fine alle sue “sofferenze” e si avventerà su di lei con il chiaro tentativo di strangolarla.

Ad intervenire, per scongiurare l’omicidio, ci penserà Marcelo, che inviterà Aurelio a riflettere, facendogli notare che in Spagna finirebbe al patibolo qualora uccidesse la consorte, e che nulla è ancora perduto riguardo al piccolo che la Salmeron ha in grembo. Insomma, il potenziale assassinio verrà bloccato, ma il clima teso tra i coniugi Quesada non porterà a nulla di buono in vista dello sprint finale della telenovela…