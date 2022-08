Spoiler Una vita: l’audizione di Azucena Rubio

Riuscirà la giovanissima Azucena Rubio (Judith Fernandez) a fare il “salto di qualità” e a diventare una ballerina in grado di esibirsi nei più ambiziosi teatri? Questa domanda avrà risposta nelle ultimissime puntate italiane di Una Vita, dato che la ragazza ascolterà un consiglio del fidanzato Guillermo Sacristan (Julio Peña) e deciderà di presentarsi ad un casting. Non tutto andrà però per il verso giusto…

Una Vita, news: Guillermo e Azucena si fidanzano ufficialmente

La storyline comincerà a delinearsi nel momento in cui Guillermo e Azucena potranno frequentarsi come “coppia” in seguito al benestare di Hortensia (Amaia Lizzarralde). Al contrario, Pascual (Octavi Pujades) continuerà a non vedere di buon occhio le vicende amorose del figlio, dato che riterrà che il legame con la Rubio potrebbe distoglierlo dagli studi di meccanica.

Tuttavia, dato che il padre gli darà piena autonomia sulla faccenda (pur precisando di non essere d’accordo), Guillermo conterà sul supporto di nonna Inma (Inma Sancho) e vivrà finalmente alla luce del sole il suo legame con Azucena. Non a caso, col trascorrere delle giornate, il Sacristan darà un consiglio alla fidanzata sul suo futuro professionale..

Una Vita, trame: Azucena si presenta ad un casting ma…

Eh sì: visto che sarà pienamente convinto del fatto che è Azucena una grandissima ballerina, Guillermo spronerà Azucena a presentarsi ad un importantissimo casting che potrebbe portarla a fare una tournée persino in Francia. Ottenuto il permesso da Hortensia, che deciderà di non osteggiarla sempre su invito del Sacristan, la giovane Rubio si presenterà quindi alle selezioni.

Da un lato Guillermo resterà ammaliato dalle potenzialità della sua amata e, in più di una circostanza, sottolineerà che verrà certamente selezionata; dall’altro Azucena sarà decisamente più calma e dirà al fidanzato che, in fondo, nutre tanta stima per lei perché non è un esperto di ballo. Chi tra i due “contendenti” avrà quindi ragione?

Una Vita, spoiler: delusione in arrivo per Azucena?

Possiamo anticiparvi che, alla fine, Azucena non verrà presa per far parte del prestigioso corpo di ballo. Fino a quel momento ottimista, Guillermo dovrà quindi cercare di rincuorare la Rubio, che resterà fortemente delusa dall’opportunità lavorativa sfumata e sembrerà convincersi dell’idea che la sua strada futura debba essere un’altra e non collegata al mondo del ballo. Come andrà dunque a finire?

Nell’attesa di scoprirlo, segnaliamo che questa trama sarà un buon modo per favorire un ulteriore avvicinamento tra Hortensia e Pascual. I due saranno infatti attratti l’una dall’altro ma faranno fatica ad ammetterlo, anche se di questo potenziale nuovo amore Rosina (Sandra Marchena) e Liberto (Jorge Pobes) si renderanno conto presto…