Una Vita: Ignacio viene sorpreso con la sua amante, ecco da chi | Anticipazioni

Spoiler Una vita: scoperto il “segreto” di Ignacio. Alodia lo verrà a sapere?

Fino a quando l’altezzosa Alodia Exposito (Abril Montilla) ignorerà che il marito Ignacio Quiroga (Marco Caceres) la tradisce? Le bugie del medico rischieranno di venire fuori nel corso delle ultimissime puntate italiane di Una Vita, quando qualcuno vicino alla coppia si troverà ad assistere ad un momento piuttosto intimo tra i due amanti. Cerchiamo dunque di capire come evolverà questa storyline…

Una Vita, news: Ignacio cerca di “corrompere” Jacinto ma…

La faccenda comincerà a complicarsi quando Ignacio non riuscirà più a ritagliarsi del tempo per stare con la sua amante, a causa dei continui capricci di Alodia sui lavori da fare per la loro casa nuova. A quel punto, dato che per spassarsela avrà bisogno di “fingere” alcune urgenze in ospedale, il medico penserà di corrompere il portiere Jacinto (Jona Garcia) affinché bussi ogni volta che ne ha bisogno a casa degli zii Bellita (Maria Gracia) e Josè Miguel (Manuel Bandera) e gli regga il gioco.

Le prime volte, anche perché avrà paura di spiacevoli ripercussioni, Jacinto eseguirà con attenzione gli ordini del signorino, ma poi si farà prendere da scrupoli di coscienza verso Alodia, tant’è che chiederà l’aiuto dello strampalato Servante (David V. Muro) per “fuggire” ogni volta che Ignacio è nelle sue vicinanze. Per tale ragione, il dottor Quiroga si troverà a rischiare più del dovuto…

Una Vita, trame: Ignacio fa fatica a nascondere la sua “amante”

Eh sì: col trascorrere delle giornate, l’amante di Ignacio si presenterà più volte a calle Acacias poiché si sentirà trascurata da lui (dato che i loro incontri saranno drasticamente diminuiti). Ovviamente, lui cercherà con ogni mezzo a sua disposizione di nascondere la presenza della donna nel rione e finirà per commettere dei veri e propri passi falsi.

Possiamo infatti anticiparvi che a cogliere in flagrante la coppietta “fedifraga” sarà infatti la domestica Maruxiña (Isabel Garrido), che andrà incontro ad un vero e proprio shock appena capirà che Ignacio sta tradendo Alodia.

Una Vita, spoiler: Maruxiña racconterà la verità ad Alodia?

Resta dunque da capire come deciderà di comportarsi Maruxiña di fronte alla scomoda situazione venutasi a creare. Sceglierà di raccontare tutta la verità ad Alodia oppure preferirà tacere per via di tutti i loro contrasti passati?

E, soprattutto, come reagirà la Exposito qualora venisse davvero messa al corrente del grande tradimento del consorte? La risposta arriverà senz’altro prima del grande finale della telenovela iberica, che è sempre più vicino…