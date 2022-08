Spoiler Una vita: il grande inganno di Fidel e Ramon non resterà segreto…

Il sequestro di David Exposito (Aleix Rengel Meca) genererà diverse dinamiche nelle prossime puntate italiane di Una Vita. Non a caso, anche Lolita (Rebeca Alemany) verrà presto coinvolta nella storyline, dato che deciderà di indagare personalmente sulla faccenda quando scoprirà che Fidel Soria (Alejandro Siguenza) l’ha ingannata. Facciamo quindi il punto della situazione per capire come si arriverà alla svolta…

Una Vita, news: Ramon e Fidel sequestrano David!

Tutto partirà nel momento in cui Aurelio Quesada (Carlos de Austria) scoprirà che Fidel e Ramon Palacios (Juanma Navas) hanno messo su un’organizzazione per torturare gli anarchici (fino a farli morire) e spingerli a parlare su eventuali altri attentati. A quel punto, visto che avrà bisogno di qualcuno per eliminare il “traditore” David, il marito di Genoveva Salmeron (Clara Garrido) non si farà alcun tipo di scrupolo e ricatterà Ramon.

Aurelio minaccerà infatti di rivelare alla polizia ciò che fa se non accetterà di uccidere l’Exposito. Dopo un’iniziale riluttanza dovuta al fatto di non volersi sporcare le mani con il sangue di un innocente, il Palacios Senior sarà costretto a piegarsi al ricatto perché Fidel gli farà presente che, in caso contrario, il Quesada potrebbe prendersela con Lolita ed il piccolo Moncho. Il sequestro di David andrà così in porto proprio quando l’uomo starà cercando di fuggire da Acacias con Valeria Cardenas (Roser Tapias), ma l’inconveniente sarà dietro l’angolo…

Una Vita, spoiler: Valeria riconosce Fidel tra i sequestratori

Se avete letto i nostri precedenti post, sapete infatti che Valeria riconoscerà Fidel tra i sequestratori e metterà immediatamente Lolita sull’avviso. La Cardenas andrà quindi avanti con la sua tesi, tant’è che arriverà a denunciare Soria alla polizia per il sequestro di David, ciò mentre la bottegaia penserà di affrontare Ramon per metterlo a corrente di ciò che ha ipoteticamente fatto Fidel. Il Palacios però manterrà il gioco al suo “socio” e dirà alla nuora che è quello che lei pensa è impossibile, visto che Soria si trova fuori città per lavoro.

A quel punto, pur di mantenere in piedi la menzogna, Ramon avviserà Fidel, che farà così recapitare a Lolita una scatola di dolcetti tipici di Toledo, asserendo poi in una successiva telefonata che si trova lì e che tornerà soltanto il giorno successivo. La grande bugia cadrà però definitivamente in pochissime ore…

Una Vita, trame: Lolita scopre che Fidel l’ha ingannata

Eh sì: mentre starà assaggiando un dolcetto, Lolita avrà modo di leggere una scritta della scatola e capirà che le prelibatezze di Toledo provengono in realtà da una pasticceria non troppo lontana da Acacias. Lolita capirà dunque di essere stata ingannata, motivo per il quale deciderà di seguire Fidel quando ritornerà “apparentemente” dal suo viaggio di lavoro.

Agendo in tale maniera, la donna andrà così incontro ad un’amara sorpresa: avrà la certezza del fatto che Fidel e Ramon sono implicati nel sequestro di David, proprio come Valeria sosteneva…