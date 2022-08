Spoiler Una vita: un sequestro dai mille imprevisti

Nel corso delle ultimissime puntate italiane di Una Vita, i telespettatori assisteranno al sequestro di David Exposito (Aleix Rengel Meca). Grazie ad un piano ordito da Aurelio Quesada (Carlos de Austria), il falso marito di Valeria Cardenas (Roser Tapias) rischierà infatti di essere ucciso da Ramon Palacios (Juanma Navas) e Fidel Soria (Alejandro Siguenza). Tuttavia, questa storyline verrà contraddistinta da diversi colpi di scena…

Una Vita, news: Aurelio ricatta Ramon affinché uccida David

Come abbiamo avuto modo di segnalarvi in precedenza, tutto avrà inizio quando Aurelio farà svolgere delle indagini sul conto di Ramon e dell’amicizia che intrattiene con Fidel. Agendo in tale maniera, il cattivo della storyline scoprirà che i due hanno avviato un’organizzazione contro la legge, con la quale non si fanno scrupoli a torturare e a far fuori gli anarchici.

A quel punto, il Quesada non esiterà a passare alle minacce e ordinerà a Ramon di usare la “società” fondata con Fidel per eliminare David, se non vuole che tutti quanti scoprano che cosa lui e il funzionario di polizia hanno fatto, ad esempio, a Leonardo (Hector Otones) o a Fausto Salazar (Aitor Campo). Inizialmente, il Palacios Senior tenterà di tirarsi indietro, ma Soria lo riporterà alla realtà spiegandogli che l’omicidio dell’Exposito è soltanto un danno collaterale che devono compiere per portare avanti la loro causa…

Una Vita, trame: David e Valeria pronti a fuggire…

Col trascorrere degli episodi, la faccenda non farà altro che complicarsi, anche a causa di una decisione di Rodrigo Lluch (Gonzalo Ramos), il vero marito di Valeria. Il chimico capirà infatti che è David l’uomo con cui la Cardenas vuole stare e si farà da parte per consentirle di vivere il suo amore.

Da un lato, durante un ultimo confronto chiarificatore, Rodrigo spiegherà a Valeria che ha in mente un piano che porterà alla morte di Aurelio, dall’altro sempre il Lluch spingerà la Cardenas a fuggire il prima possibile perché il loro nemico ha messo una taglia su David, motivo per il quale sono entrambi in pericolo.

Forti di questa consapevolezza, David e Valeria organizzeranno in fretta e furia la partenza ma, quando saranno sul punto di prendere una vettura diretta alla stazione, verranno bloccati da alcuni uomini di Fidel, che si porteranno dietro l’Exposito. Tuttavia, possiamo anticiparvi che Soria commetterà un vero e proprio errore…

Una Vita, spoiler: David viene rapito da Ramon e Fidel ma…

Eh sì: durante il sequestro, Fidel verrà infatti riconosciuto da Valeria, che disperata metterà subito sull’avviso Lolita (Rebeca Alemany). Seppur incredula, la bottegaia tenterà quindi di sondare il terreno con Ramon, che però le dirà che ciò che la Cardenas racconta è impossibile, visto che Soria si trova fuori città per un viaggio di lavoro.

Un menzogna in piena regola, che spingerà poi Ramon a mettersi in contatto con Fidel per spiegargli che è necessario bloccare quanto prima i sospetti di Lolita. In cerca di una via d’uscita, il poliziotto farà dunque arrivare un dolce alla donna da una cittadina lontana e le telefonerà per confermare la versione data dal Palacios Senior sul suo viaggio di lavoro.

Quale sarà quindi il risultato? Lolita comincerà a dubitare delle parole di Valeria, che al contrario andrà dritta per la sua strada e denuncerà Fidel alla polizia. Il tutto mentre David scoprirà che è stato proprio Ramon a sequestrarlo. Insomma, si verrà a creare una situazione decisamente incandescente…