AMICI 21, cosa vedremo nella puntata di OGGI (domenica 25 settembre)

La puntata domenicale d’esordio della ventiduesima edizione di Amici, andata in onda domenica 18 settembre, è stata seguita da 2.866.000 telespettatori, pari al 24.13% di share. Partono da questo dato le avventure della nuova classe di Amici. Il talent, condotto da Maria De Filippi, ha aperto le porte a nuovi cantanti e ballerini, i quali ci terranno compagnia anche nel corso della puntata di oggi (domenica 25 settembre 2022).

Amici anticipazioni: gli ospiti della puntata di oggi

Andiamo a scoprire cosa vedremo. Ospiti della puntata saranno le cantanti Annalisa e Ornella Vanoni e il ballerino Giuseppe Gioffrè. Quest’ultimo, insieme ad Ornella Vanoni, stilerà una personale classifica di gradimento, ovviamente ognuno in base al proprio settore artistico. Chi arriverà ultimo in classifica, esattamente come è successo nella passata edizione, dovrà subire il verdetto da parte del proprio professore di riferimento.

Il docente, in definitiva, sarà chiamato a stabilire se il proprio allievo potrà continuare a rimanere nel talent, oppure se verrà sostituito, o addirittura eliminato. Ci sarà poi spazio anche per le emittenti radiofoniche: un rappresentate ascolterà gli inediti dei cantanti e soltanto alla fine deciderà se mandare in onda un inedito. Questo e molto altro andrà in onda domenica 25 settembre, alle 14.00 su Canale 5.