Amici, anticipazioni e ospiti prima puntata di domenica 18 settembre 2022

AMICI 21, cosa vedremo nella puntata di OGGI (domenica 18 settembre)

Ci siamo: oggi, domenica 18 settembre alle 14.00, andrà in onda la prima puntata della nuova edizione di Amici. Il talent, giunto alla sua ventiduesima stagione e condotto come sempre da Maria De Filippi, è pronto a tornare in onda, con ballerini e cantanti che dunque ci terranno compagnia per i prossimi mesi.

Le novità più importanti riguardano il corpo docenti: accanto ai già confermati Rudy Zerbi e Lorella Cuccarini per il canto, e Alessandra Celentano e Raimondo Todaro per il ballo, in questa nuova edizione ci saranno due figure che già abbiamo avuto modo di apprezzare nelle precedenti stagioni di Amici. Parliamo del ritorno della cantante Arisa e del coreografo Emmanuel Lo, i quali siederanno in cattedra.

Amici anticipazioni: gli ospiti della prima puntata

Nel corso della puntata che vedremo domenica pomeriggio, quindi, verrà formata la nuova classe. Ogni professore ha scelto i propri allievi, per un totale di diciannove. Ricordiamo inoltre che un banco era rimasto in sospeso dalla scorsa edizione: stiamo parlando del ballerino Mattia Zenzola, il quale è stato costretto a lasciare anticipatamente la scuola a causa di un infortunio. Il professore di riferimento di Zenzola, Raimondo Todaro, gli aveva promesso un banco nella successiva edizione. E così Mattia, dopo aver nuovamente superato i provini, si è aggiudicato il posto tra le fila dei ballerini.

Ci saranno inoltre numerosi ospiti: Pio e Amedeo, Alessia Marcuzzi, gli attori Can Yaman, Leonardo Pieraccioni e Christian De Sica, Beppe Vessicchio, Roberto Saviano e il vincitore della scorsa edizione Luigi Strangis. Questo e molto altro succederà oggi, alle 14.00, sulla rete ammiraglia Mediaset.